Lorenzo, Ducati ile yarışlara dönebileceği iddialarını yalanladı

3 kez MotoGP Dünya Şampiyonu olan Lorenzo, Honda ile geçirdiği kötü sezonun ardından 2019 sonunda emekliliğini açıkladı. Honda ile yollarını ayıran Lorenzo, Yamaha'nın resmi test sürücüsü oldu.

Lorenzo'nun bu sene özel izinle (wildcard) Katalonya GP'ye katılması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle yarışlar ertelendi ve sonrasında da padoktaki insan sayısını azaltma çalışmaları kapsamında bu seneki özel izinler iptal edildi.

Bir ara adı 2021 için Petronas SRT Yamaha takımıyla anılan Lorenzo'nun 2021'de Andrea Dovizioso'nun yerine Ducati'ye dönebileceği dahi iddia edildi.

Ancak MotoGP.com ile röportajında konuşan Lorenzo, bu iddiaları yalanladı. Lorenzo, "Bu doğru değil."

"125 cc'de Derbi ile yarışlar kazandığım, 250 cc'de Aprilia ile iki şampiyonluk kazandığım Ducati takım menajeri Gigi ile çok iyi ilişkilere sahip olduğumuz doğru. Birbirimize çok inanıyoruz."

"İnsani ilişkilerimiz de çok iyi. Doğum günümde beni aradı ve hayatımız, ailelerimiz hakkında biraz konuştuk."

"Ancak daha fazlası olmadı. Profesyonel konular konuşulmadı. Şu anda, profesyonel yarışçıyken yapamadığım şeyleri yaparak çok keyif alıyorum ancak size kazanma ve takımla kutlama hislerini özlemediğimi söyleyemem."

"Bu yüzden şampiyonluk kazanabileceğim bir fırsat gelirse, o zaman onun üzerinde çalışırım çünkü beni motive edecek şey kazanmak."

"Henüz 33 yaşındayım ve doğru araçlarla dünya şampiyonluğunu kazanabilirim."

"Şu an için böyle bir teklif gelmedi, bu yüzden bu durum hakkında bir çalışma yapamam."

"Bana göre bunu başarmam için iki seçenek var. Yani doğru araçlara sahip olabileceğim iki takım var. Onlar Yamaha - 2021 için hemen hemen 4 sürücüye sahip - ve Ducati. Bunlar dışında bir seçenek yok." dedi.