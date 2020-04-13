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Lorenzo: “Ducati ile şampiyon olabilirdim”

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Lorenzo: “Ducati ile şampiyon olabilirdim”
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 14:08

Emekli MotoGP sürücüsü Jorge Lorenzo, yeterli sabır gösterilseydi Ducati ile şampiyon olabileceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi, herkesi evde kalmaya zorluyor ancak bazı isimler de evden uzak kaldılar. Jorge Lorenzo da bu durumu yaşıyor. İspanyol sürücü, kısa bir tatil için gittiği Dubai’de kalmış durumda.

Sky Sport’a konuşan Lorenzo, “Plan, Dubai’de birkaç gün geçirmekti. Koronavirüs krizi ortaya çıktığında biz buradaydık. Arkadaşlarımız geri döndü ancak ben burada kaldım, çünkü havaalanı kapalıydı.”

“Birkaç haftadır burada yalnızım. Tehlikenin farkındayım, bu yüzden odamda kalıyorum ve sosyal medya hesaplarımla dünyayla iletişimde kalıyorum.”

“Fiziksel olarak iyi hissediyorum, hâlâ bir sürücü olmaya devam edebilirim. Ancak bu biraz daha mental bir sorun. Boş zamanlarımdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum ve çalıştığım zaman başka aktiviteler yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

2019’da Honda’dan ayrılma konusunda İspanyol sürücü, “Sınırların nerede olduğunu anlayamadım. Sonrasında düşme riskini aldım ve kendime hiç güvenemiyordum, ancak korku yoktu.” dedi.

Ducati’deki yılları içinse, “Hikayeyi biliyorsunuz. Bana büyük yatırım yaptılar. Ancak ilk bir buçuk senede yarış kazanamadık. Misano’da kazanabilseydim, muhtemelen olaylar çok farklı gelişecekti.”

“Ekonomilerini düşündüler ve daha az masraflı olan ve İtalyan olan Petrucci’yle anlaştılar. Bu kötü oldu, çünkü hiç sabır gösterilmedi ve belki de her şeye çık kısa süre içerisinde karar verildi. Ve o andan sonra kazanmaya başladık, ancak çok geçti. 2019’da dünya şampiyonu olabilirdik.” şeklinde konuştu.

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