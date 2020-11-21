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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Lorenzo, Crutchlow'un yorumlarına sert çıktı

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Lorenzo, Crutchlow'un yorumlarına sert çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Üç kez MotoGP dünya şampiyonu olan Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow'un test sürücülüğü konusundaki yorumuna sert şekilde yanıt verdi.

Crutchlow, bu ayın başında Japon üreticiyle anlaştığını açıkladı ve yeni sezonla birlikte Yamaha'nın resmi test sürücüsü olacak.

İngiliz sürücü, burada Jorge Lorenzo'nun yerini alacak.

Lorenzo'nun Yamaha ile olan test planları, COVID-19 salgını nedeniyle bozuldu ve İspanyol sürücü, 2019 M1'i sadece Şubat ayında Sepang'da ve Ekim ayında Algarve Pisti'nde sadece dört gün sürdü.

Üç kez  dünya şampiyonu, Crutchlow'un Yamaha test sürücüsü olarak açıklanmasının ardından bunun "altını bronzla değiştirmek gibi olduğunu" söylemişti.

Crutchlow bu yorumlardan pek etkilenmedi ve Perşembe günü Portekiz'de Lorenzo'nun iyi bir sürücü olmasının, iyi bir test sürücüsü olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

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Lorenzo  sonrasında bu yoruma şöyle tepki gösterdi: "İyi bir test sürücüsü olmadığımı söylemek, dünyanın kare olduğunu söylemek gibi bir şey."

“Yamaha ve Ducati'de aynı garajı paylaştığım mühendisler ve sürücüler, motosikleti geliştirme ve daha hızlı getirmede ne kadar iyi olduğumu söylüyorlar."

"Sadece rakamlardan bahsedersek, iki takımdan ayrıldıktan sonra her iki takımın da sezon başına galibiyet sayılarının azaldığı bir gerçek."

“Cal hakkında konuşursak, son 10 yılda galibiyet kazanmaktan çok kaza yapan sürücülerden biri oldu."

"Bence o, iyi bir test sürücüsü olacaktır... Yani motosikletin ne kadar sert olduğunu test etme konusunda."

Lorenzo, MotoGP kariyeri boyunca Yamaha ve Ducati ile yarış kazanmayı başardı, ancak 2019'da Honda ile geçirdiği sezona ilk ona dahi giremedi.

Crutchlow kariyeri boyunca üç zafer aldı ve geçen yıl Honda ile Marc Marquez dışında podyuma çıkan tek sürücüydü.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Cal Crutchlow , Jorge Lorenzo
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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