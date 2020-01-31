Lorenzo, 2020'de Yamaha ile bazı MotoGP yarışlarına katılabilir

Uzun yıllar Yamaha'dan yarışan Jorge Lorenzo, daha sonra Ducati'ya geçiş yapmış ve son olarak da Honda için mücadele etmişti.

Ancak geçen yıl sakatlıklarla birlikte motosiklete uyum sağlamakta zorlanınca, sezon sonunda emekli olmayı seçti.

İspanyol sürücünün test sürücüsü olarak Yamaha'ya geri dönmesi bekleniyordu ve resmi açıklama dün itibariyle geldi.

Şimdi ise Lorenzo'nun 2020'de Yamaha ile MotoGP yarışlarında yer alabileceği iddia ediliyor.

2-4 Şubat'ta Sepang'da gerçekleştirilecek Shakedown'a katılacak olan Lorenzo'nun 2020'de belli yarışlarda özel davetle piste çıkacağı söyleniyor.

Geçen yıl Bradley Smith (Aprilia), Michele Pirro (Ducati) ve Sylvain Guintoli (Suzuki) en az üç yarışta özel davetle mücadele etmişti.

Yamaha, kış aylarını dinlenerek geçiren MotoGP şampiyonunun özel davetle piste çıkma ihtimalini reddetmedi.

Yamaha'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şimdiye kadar Lorenzo için herhangi bir özel davet planı bulunmuyor. Fakat Yamaha, Jorge'nin tekrar yarışmak isteme ihtimaline açık."

Lorenzo, yeniden M1'i süreceği için heyecanlı olduğunu söylemişti.