Lorenzo'nun Valencia'daki emeklilik konuşması

“Her şey ben 3 yaşındayken başladı. Neredeyse 20 yılımı bu spora adadım. Benimle çalışan insanlar ne kadar mükemmeliyetçi biri olduğumu, ne kadar enerji harcayıp yoğunlaştığımı biliyorlar.”

“Mükemmeliyetçi olmak, çokça motivasyon gerektirir. Bu yüzden Yamaha’daki dokuz senem bu kadar harikaydı, muhtemelen kariyerimde en çok keyif aldığım yıllardı.”

“Spora olan adanmışlığımın devam etmesini istediğim için değişiklik yapmam gerektiğini hissettim. Bu yüzden Ducati’ye geçtim. Bu bana büyük motivasyon sağladı ve sonuçlar kötü olsa bile bu motivasyonu kullanıp pes etmedim ve Mugello’da bütün Ducati taraftarlarının önünde kazanana kadar her zaman savaşmaya devam ettim.”

“Daha sonra Honda ile anlaştım ve bu da bana büyük bir motivasyon sağladı, çünkü tüm sürücülerin hayali olan Repsol Honda’ya geçtim. Ne yazık ki sakatlıklar, performansımda büyük bir rol oynadı. Fiziksel olarak normal şartlarda olamadım, hızlı ve rekabetçi olamadım. Ayrıca motosiklet de hiçbir zaman doğal hissettirmedi ve istediğim gibi rekabetçi olma konusunda sorunlar yaşattı.”

“Yine de sabrımı hiçbir zaman kaybetmedim, takımla beraber çalışmaya devam ettim, zamanla her şeyin yerine oturacağını düşündüm. Daha sonra tünelin sonunda ışığı görmeye başladığımda, bildiğiniz gibi Montmelo testindeki kazayı geçirdim. Ve daha sonra da Assen’deki kazayı geçirdim, bunun ortaya çıkardığı sorunları biliyorsunuz.”

Slider Liste Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 1 / 4 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 2 / 4 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 3 / 4 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 4 / 4 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“İtiraf etmeliyim ki kaza anında çakıllarda yuvarlanıp ayağa kalktığımda kendime, ‘Jorge, bu gerçekten de elde ettiğin şeylerden sonra acı çekmeye devam etmeye değer mi?’ dedim. Bıkmıştım, daha fazla yarışmak istemiyordum. Ancak eve döndüğümde bir kez daha denemek istedim, acele karar vermek istemedim. Devam ettim. Ancak o andan sonra motivasyonu, sabrı bulamadım.”

“Sürüş yapmayı, rekabet etmeyi, sporu sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz, ancak hepsinden önemlisi kazanmayı seviyorum. Bir noktada, Honda ile geçirdiğim kısa zamanda bunun mümkün olmadığını fark ettim. Kariyerimin bu noktasında motivasyonumu korumam imkansızdı.”

“Honda için çok üzgünüm, özellikle de bana bu fırsatı veren Alberto (Puig) için. Onu hayal kırıklığına uğrattım; Honda’yı, Takeo’yu, Kuwata’yı ve Nomura-san’ı hayal kırıklığına uğrattım.”

“Bunun benim ve takım için en iyi karar olduğunu düşünüyorum, çünkü Honda ve Jorge Lorenzo sadece puan kazanmak veya ilk beşe girmek için bile savaşamaz. Her ikisi de kazanmak için savaşmalı.”

“Biraz daha mutlu şeylerden konuşalım. Güzel ve başarılı kariyerime dönersek, her zaman çok şanslı bir sürücü olduğumu söyledim. Jenerasyonumun onlarca inanılmaz sürücüsüne karşı yarıştım ve hiçbiri benim elde ettiklerime ulaşamadı. MotoGP’ye bile ulaşamadılar, normal dünyada normal işler yapmaya başladılar.”

“Bu yüzden her zaman minnettar hissettim. Her zaman çok çalışkan biri olduğum doğru ve çok fedakarlıklar yaptım. Ancak doğru zamanda doğru yerde olmadan ve özellikle bana yardımcı olan insanlar olmadan başardığım şeyleri gerçekleştirmem mümkün olmazdı.”

Slider Liste Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 1 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 2 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 3 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 4 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 5 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team emekliliğini açıklıyor 6 / 6 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bugün ayrıca, bana bu sporda çok yardımcı olan herkese teşekkür etmek için buradayım. Özellikle Carmelo (Ezpeleta) ve Dorna’ya, bana gösterdikleri destek ve ilgiden dolayı ve sporu harika hale getirdikleri için çok teşekkür ediyorum.”

“Ayrıca bana inanan tüm markalara teşekkür ederim. Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati, Honda… Özellikle Giampiero Sacchi, Gigi Dall’Igna, Lin Jarvis ve Alberto Puig’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Ve tabii ki, beni bu dünyaya getirdiği için anneme, motosikletleri sevmemi sağlayan ve fedakarlıklar yapan babama teşekkür ederim.”

“Her zaman bana sadık kalan ve kariyerim boyunca benimle olan Juanito’ya, taraftarlarıma, taraftar kulübüme, MotoGP taraftarlarına teşekkürler.”

“Hepinize yardımlarınız için teşekkürler. Sizinle çalışmak bir zevkti ve bütün kalbimle hepinize en iyisini diliyorum. Çok teşekkürler.”