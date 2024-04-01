Liberty şimdilik MotoGP'yi "değiştirmeyi planlamıyor"

Pazartesi sabahı Amerikan medya devi Liberty, 4.2 milyar Avro değerindeki bir anlaşmayla MotoGP'nin %86 hissesini satın aldığını duyurdu.

2024'ün sonuna kadar tamamlanması planlanan anlaşmayla Liberty, motor sporlarının en büyük iki şampiyonası olan Formula 1 ve MotoGP'nin sahibi olurken, MotoGP Dorna tarafından bağımsız şekilde yönetilmeye devam edecek.

Liberty, 2016 yılında F1'i satın aldığından bu yana seriyi çok daha geniş bir kitleye ulaştırmayı ve kârını artırmayı başardı.

Liberty'nin MotoGP'yi devralacağı haberi, taraftarlar arasında serinin değişikliklere uğrayabileceği korkusuna yol açtı.

Ancak Liberty Media'nın başkanı ve CEO'su Greg Maffei 1 Nisan Pazartesi günü yatırımcılarla yaptığı görüşmede şirketin MotoGP'yi temelden değiştirmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

Liberty'nin para kazanmak için MotoGP'yi büyütme planları sorulduğunda Maffei, "Paraya dönüştürmenin ve daha fazla taraftar çekmenin aynı anda yapılabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bunu iki ayrı parça olarak görmek yanlış."

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bunu zaten F1'de de görüyoruz. Orada giderek büyüyen bir taraftar kitlemiz var ve bundan sonra yayıncılar, pistler ya da sponsorlar çekmemiz çok daha kolay oluyor"

"O halde mesele sadece sporu pazarlamak değil, aynı zamanda aktif olarak taraftar çekmek. Ben tüm bunların bir arada olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Yatırımcılara konuşan Maffei, her şeyin giderek güçleneceğini vurguladı.

"Spora duyulan heyecan artarsa, talep ve ticari ortakların ilgisi de artar."

"Böylece her şey bir araya gelir ve birbirlerini olumlu yönde etkilerler."

"F1'de bunu başardığımızı düşünüyoruz. Orada da her şey bir araya geldi. Burada da önemli bir potansiyel olduğuna inanıyorum."

Görüşme sırasında hem Liberty temsilcileri hem de Dorna'nın sportif direktörü Carlos Ezpeleta MotoGP'nin cadde pistlerinde yarış düzenlemeyeceğini tekrar tekrar vurguladılar.