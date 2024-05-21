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MotoGP

Liberty, MotoGP'nin devralınması haberinin ardından OEM'lerden yoğun ilgi görmüş

Liberty Media'nın CEO'su Greg Maffei, şirketin MotoGP'yi satın aldığını duyurduktan sonra aralarında üreticilerin de bulunduğu çok sayıda taraftan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Lewis Duncan Jonathan Noble
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Dorna

Nisan ayı başında Liberty Media, Dorna Sports ve MotoGP'yi yıl sonunda tamamlanması beklenen 4.2 milyar euroluk bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu.

Liberty'nin patronu Maffei bu hafta yapılan bir yatırımcı görüşmesinde, aralarında üreticilerin de bulunduğu muhtemel ortakların MotoGP'ye olan ilgisinin önemli olduğunu söyledi.

MotoGP'de şu anda beş üretici bulunuyor, ancak geçtiğimiz haftalarda BMW gelecekte altıncı üretici olmak istediğini ifade etti.

Serinin yakın zamanda duyurduğu 2027 yönetmeliği de yeni OEM'ler için potansiyel bir fırsat olarak görülüyor.

Maffei, "MotoGP'de duyurunun ardından, hem potansiyel yayın ortaklarından, hem OEM'lerden, hepsi de çok ilginç olan bir ilgi patlaması yaşadık." 

"Bunları kendi aramızda ve planlarımızda formüle edeceğiz."

"Ancak ruhsat onayını almadan MotoGP yönetim ekibine ulaşıp somut bir şey yapamayız."

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Fabrika Yarışı

Fotoğraf: KTM Images

"Bu yüzden planlar yapıyoruz. Bence gerçekten iyi fikirlerimiz var ve umarım bunları hayata geçirmek için en kısa zamanda izin alırız." dedi.

Liberty, Maffei'ye göre doğru yönde ilerleyen MotoGP satın alması için yasal onay alacağından emin.

Maffei sözlerine şöyle devam etti: "MotoGP'nin cazip niteliklerini yinelemek istiyorum: İnanılmaz yarışlara sahip küresel lig düzeyinde bir spor."

"Örneğin, ilk dört yarışta yedi takımdan 10 sürücümüz podyuma çıktı ve yarışın galibini belirleyen ortalama süre yaklaşık bir saniye oldu."

"Pazartesi günü, 2027 yılı için sporun yeni teknik düzenlemeleri açıklandı."

"Daha da yakın bir yarışlar bekleniyor. Ayrıca bu yeni teknik düzenlemelerden yararlanarak daha fazla geçiş yapılacak."

"Yarışlara katılım da oldukça iyi. Örneğin Portimao'daki Portekiz GP'si bir önceki yıla göre %41 artış gösterdi ve Jerez'deki İspanya GP'si 2015'ten bu yana en yüksek katılıma sahne oldu."

"Bu spor harika ve Liberty'nin de bu sporu dünya çapında yaygınlaştırmalarına yardımcı olacak deneyimi var."

"Birkaç anlaşma yapılıyor. Gerekli yasal başvurular konusunda da ilerleme kaydediyoruz."

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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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