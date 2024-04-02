Liberty, MotoGP satın alma anlaşmasının onay alacağından oldukça emin

1 Nisan Pazartesi günü Formula 1'in sahibi Liberty, MotoGP ve ana şirketi Dorna Sports'u Bridgepoint Capital'den 4.2 milyar euro karşılığında satın aldığını duyurdu.

Anlaşma aslında 2024 MotoGP sezonu başlamadan önce tamamlanacaktı, ancak özellikle Avrupa Birliği'ndeki antitröst kurulları tarafından onaylanması süreci yavaşlattı.

Eski sahibi CVC Capital'in 2006 yılında F1'i satın aldığında MotoGP'yi satmak zorunda kalması, Liberty'nin aynı kaderi yaşamaktan kaçınmayı planladığı konusunda bazı sorulara yol açtı.

Yatırımcılarla yapılan bir toplantıda konuşan Liberty CEO'su Greg Maffei, anlaşmanın düzenleyici makamların onayını alacağından ve iki kuruluş arasında herhangi bir kaldıraç etkisi yaratmayacağından emin olduğunu söyledi.

"Bunun düzenleyicilerden onay alacağına çok eminiz."

"Çünkü hem Formula 1 hem de MotoGP'nin sadece küçük bir alt kümesi olduğu spor ve eğlence mülkleri için geniş bir pazar olduğuna, ve pazarın daha önce önemli bir şekilde gözden geçirildiği zamandan bu yana değişmeye devam ettiğine inanıyoruz."

"Bunları bir paket olarak ele almayacağız ya da bir araya getirmeye çalışmayacağız."

"Bunların ikisi de ayrı mülkler. Burada masaya getirdiğimiz şeyler hiçbir şekilde bu ikisinden yararlanmıyor."

"Bence bu bir model tanıma, F1'den öğrendiklerimizin bazılarından yararlanma ve MotoGP'yi ortaya çıkarmak için gördüğümüz bazı fırsatlardan yararlanma. Bu ikisinden herhangi bir şekilde yararlanma değil."

"Bu yüzden, düzenleme tarafında kendimize çok güveniyoruz."

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Media VR46

Liberty'nin baş hukuk sorumlusu Renee Wilm, şirketin AB'ye başvuruda bulunacağını belirtti.

Wilm, "İngiltere, Brezilya ve Avustralya'ya da antitröst izni için başvuruda bulunacağız."

"İkincil olarak ise İspanya ve İtalya'ya FDI [Doğrudan Yabancı Yatırım] başvurularında bulunacağız."

"Bunların oldukça hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca antitröst izninin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Maffei, CVC'nin 2006 yılında F1'i satın almak için son tarih olması nedeniyle yasal süreçten geçecek zamanı olmadığını belirtti ve MotoGP anlaşmasının onaylanacağına olan güvenini ekledi.

"CVC yönetimiyle konuştuğumu hatırlıyorum, F1'i satın almak için bir anlaşma yapmak için sıkı bir zaman çerçevesi altındaydılar."

"Dolayısıyla, düzenleyici süreç boyunca gidip çalışacak zamanları yoktu."

"Onlar bir üründe büyük bir kazanca sahip olan ve gerçekleştirmeleri gereken bir sözleşme varken diğerini satın almak için harekete geçen bir PE [özel sermaye] firmasıydı. Biz ise çok farklı bir konumdayız."

"Değişen bir pazarda grup olarak kesinlikle aynı hizadayız."

"Yani aynı türden bir baskı altında değiliz. Düzenleyici sürecin hızlı ve sorunsuz ilerleyeceğine, ancak ihtiyaç duydukları zamanı alacağına ve bu anlaşmanın yapılacağına inanıyoruz."