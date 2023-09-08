Liberty Media, Quint Events'i satın alarak MotoGP'ye de el attı

Anlaşma aynı zamanda Liberty'ye NASCAR'ın Chicago sokak yarışı, NBA, Avustralya Açık tenis ve Kentucky Derbisi de dahil olmak üzere ağırlama ve eğlence tarafındaki diğer spor ve büyük etkinliklerde de bir dayanak sağlıyor.

Yıl sonundan önce tamamlanması beklenen Quint'in "%90'ından fazlasını" satın alma anlaşmasının değeri 313 milyon dolar. İki kuruluş bağımsız şirketler olarak yönetilmeye devam edecek.

Quint sporda büyük bir ivme kazandı ve F1 Experiences bölümünü yaratarak ve geleneksel Padok Kulübü ortamının çok ötesine geçerek zengin taraftarların pit duvarında oturmasına veya pit garajlarında eğlenmesine olanak tanıyarak Liberty'yi etkiledi.

Liberty CEO'su Greg Maffei, "Quint, F1 Experiences ve üst düzey konukseverlik yaratma konusunda harika bir iş çıkardı."

"Perşembe gecesi pistte akşam yemeği yeme fırsatı vermek gibi şeyler, garaj turları gibi şeyler, F1'in bir adım altındaki arabalara binmenize ve birisinin sizi pistte gezdirmesine ve bir F1 sürücüsü olma deneyimini simüle etmesine olanak tanıyan hızlı turlar gibi şeyler."

"Tüm bunlar onların harika bir ağa ve üst düzey müşterilerimizin kim olduğuna dair harika bir veri tabanına sahip olmalarını, onlara ulaşmalarını ve nasıl satış yapacaklarını bilmelerini sağladı."

"Bunu diğer spor dallarında da yaptılar. Churchill Downs ile Kentucky Derbisi gibi şeyler yapıyorlar. NBA All-Star ve bunun gibi diğer sporları yapıyorlar." dedi.

Padok kulübündeki taraftarlar Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Maffei, Quint'i Liberty'nin ilgi alanlarını genişletmesi ve bu farklı spor dallarındaki becerilerinden para kazanması için bir yol olarak gördüğünü açıkça belirtti.

"Yeteneklerimizi genişletmemize ve F1 etrafındaki müşterilerimize satış yapmamıza, konukseverlik deneyimlerimizi geliştirmemize yardımcı olmaları için muazzam bir fırsat görüyoruz. Ama aynı zamanda sahip olduğumuz güçlü yönlerden yararlanmak ve diğer spor türlerine satış yapmak için de bir fırsat."

"F1'de yaratılan üst düzey deneyime bakarsanız, diğer sporların çoğunda elde edebileceklerinize kıyasla nispeten benzersiz olduklarını görürsünüz. Bunu diğer sporlara da yaymak için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

"Quint'in harika bir iş çıkardığını düşünüyoruz ve bu işi hızlandırmaya yardımcı olabiliriz. Bu satın almanın ilk günden itibaren mali açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını ve Quint'in bizim de yardımımızla F1'den daha hızlı büyüyeceğini umuyorum."

Quint CEO'su Brian Ruede de yeni ortaklığın F1 bilgisinin diğer spor dallarına aktarılmasına yardımcı olacağı konusunda hemfikir.

Ruede, "Quint ekibinin Liberty Media ile güçlerini birleştirmesinden daha fazla heyecan duyamazdık."

"Bu inanılmaz bir yolculuk oldu ve Quint ile deneyimsel ve seyahat ekonomisindeki konumumuz için dönüştürücü bir an. Liberty Media bir sonraki büyüme evrimimiz için doğru ortaktır." dedi.