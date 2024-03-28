Liberty Media, MotoGP'yi satın almaya hazırlanıyor
Liberty Media, MotoGP serisinin arkasındaki Madrid merkezli şirketi satın almak için özel görüşmeler yürütüyor.
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Gold and Goose / Motorsport Images
Şu anda MotoGP'nin ticari hakları, Madridli Dorna Sports SL'ye ait ve seriye olan ilgi her geçen sene artıyor.
Financial Times'ın özel haberine göre iki taraf arasındaki anlaşmanın bedeli 4 milyar euroyu bulacak.
Anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu konuşulurken, konunun tekel karşıtı otoritelerin ilgisini çekebileceği endişesi var.
Race start
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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