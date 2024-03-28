Liberty Media, MotoGP'yi satın almaya hazırlanıyor

Financial Times'ın haberine göre Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın hedefinde en önemli motosiklet serisi olan MotoGP var.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, hem F1 hem de MotoGP'nin sahibi aynı şirket olacak.

Şu anda MotoGP'nin ticari hakları, Madridli Dorna Sports SL'ye ait ve seriye olan ilgi her geçen sene artıyor.

Financial Times'ın özel haberine göre iki taraf arasındaki anlaşmanın bedeli 4 milyar euroyu bulacak.

Anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu konuşulurken, konunun tekel karşıtı otoritelerin ilgisini çekebileceği endişesi var.

Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in sahibi Katar Spor Yatırımları da Dorna ile ilgilendiğini ifade etmişti fakat bu konuda bir sonuç çıkmadı.

Dorna halihazırda Dünya Superbike Şampiyonası ve MotoE serisi dahil olmak üzere çeşitli yarışmaları da destekliyor.

Anlaşma gerçekleşirse, muhtemeln bazı yasal problemler ortaya çıkacak. Özel sermaye şirketi CVC Capital Partners bir zamanlar hem F1 hem de MotoGP'nin sahibi olmaya çalışıyordu ancak AB rekabet otoritelerinin endişelerini dile getirmesinin ardından, 2006 yılında motosiklet serisini satmak zorunda kaldı.

CVC daha sonra 2017 yılında F1'i 8 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Liberty'ye sattı.