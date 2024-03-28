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MotoGP Portekiz GP

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP Dünya Şampiyonasını yaklaşık 4 milyar Avro karşılığında satın alacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Gold and Goose / Motorsport Images

Anlaşma, 12-14 Nisan tarihlerinde Amerika Grand Prix'sinde yapılacak 2024 MotoGP sezonunun üçüncü yarışından önce açıklanacak gibi görünüyor.

Motorsport.com, Liberty'nin MotoGP, WorldSBK ve MotoE Dünya Şampiyonalarının organizatörü olan Dorna Sports yöneticileriyle "haftalar önce" anlaştığını öğrendi.

Aslında her iki tarafın da niyeti, Katar'da yapılacak ilk yarıştan önce bu anlaşmayı duyurmaktı.

Ancak o dönem, rekabet piyasasını düzenleyen Avrupa Komisyonu organının müdahalesine ilişkin endişeler nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Bir taraf ilerlemenin devam etmesini isterken, diğer taraf gelişmeleri beklemeyi tercih etti.

Financial Times da anlaşmanın gerçekleşmek üzere olduğunu ancak rekabet hukukunu uygulamaktan sorumlu olan mercilerin anlaşmayı analiz etmemesinin çok garip olacağını dile getirdi.

Geçmişte CVC Capital Partners de hem F1 hem de MotoGP'yi satın almış ancak daha sonra MotoGP'yi satmak zorunda kalmıştı.

Son zamanlarda Katar'ın varlık fonu Qatar Sports Investments ve UFC Şampiyonası'nın haklarına sahip olan medya ve eğlence holdingi TKO da MotoGP'yi satın almak istedi.

Dorna'nın satışı geçen sene Bridgepoint ve Kanada emeklilik fonunun (CPPIB) önceliklerinden biri haline gelmişti.

2006 yılında hissedar olan Bridgepoint hisselerin yaklaşık %40'ına sahipken, CPPIB %38'ini yönetiyor.

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Her iki firma da bir Lüksemburg şirketi olan Global Racing LX2 etrafında yapılandırıldı. Geri kalanı (%22) 1992'den beri operasyonlardan sorumlu olan Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta ve küçük bir yönetici grubu arasında paylaşılıyor.

Dorna Sports, 2022 yılında bir önceki yıla göre %33 artışla 474,8 milyon Avro ciro elde etmiş, ancak pandeminin etkisiyle yıl 7,8 milyon euro zararla kapanmıştı.

Madrid merkezli şirket, 2022 yılının başında 975 milyon Avro tutarındaki borcunu yeniden finanse ederek likiditesini güçlendirdi ve hissedarlarına 390 milyon Avro değerinde temettü dağıttı.

F1'in yapısını epey değiştiren Liberty şimdi bu başarıyı MotoGP'de de tekrarlamak istiyor.

Watch: MotoGP: Jorge Martin masters Portimao | 2024 #PortugueseGP

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