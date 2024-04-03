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MotoGP

Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"

Liberty Media, ortak Formula 1 ve MotoGP TV anlaşmaları için görüşmelere başlayacağı fikrinin "bir sıfırdan olmadığını" söylüyor.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Enea Bastianini, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

1 Nisan pazartesi gÃ¼nÃ¼ Amerikan medya devi Liberty, 4.2 milyar Avroluk rekor kÄ±ran bir anlaÅmayla Dorna Sports ve MotoGP DÃ¼nya ÅampiyonasÄ±'nÄ±n  hissesini satÄ±n aldÄ±ÄÄ±nÄ± duyurdu.

2024'Ã¼n sonuna kadar tamamlanmasÄ± beklenen satÄ±n alma, Liberty'nin artÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iki motor sporlarÄ± serisi olan F1 ve MotoGP'ye sahip olduÄu anlamÄ±na geliyor.

Liberty CEO'su Greg Maffei pazartesi gÃ¼nÃ¼ yatÄ±rÄ±mcÄ±larla yaptÄ±ÄÄ± gÃ¶rÃ¼Åmede, Åirketin MotoGP ve F1 iÃ§in ortak TV anlaÅmalarÄ± mÃ¼zakere edebileceÄi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶nerileri Ã¶ncelikle mevzuat sorunlarÄ± nedeniyle reddetti.

Ancak Maffei, Liberty'nin "medya ortamÄ±nÄ±n nasÄ±l geliÅtiÄine dair Ã¶n gÃ¶rÃ¼leri" nedeniyle MotoGP'yi potnsiyel medya ortaklarÄ±na nasÄ±l pazarlayacaÄÄ±nÄ± bildiÄinden emin.

Maffei, "YapmayacaÄÄ±mÄ±z tek Åey, hem yasal konular hem de F1 ortaklarÄ±mÄ±z ve takÄ±mlarÄ±mÄ±zla olan anlaÅmamÄ±zÄ±n yapÄ±sÄ± nedeniyle MotoGP ve Formula 1'i birlikte mÃ¼zakere etmek." 

"Yani, bu bir sÄ±fÄ±rdan baÅlangÄ±Ã§ deÄil. Liberty'nin medya ortamÄ±nÄ±n nasÄ±l geliÅtiÄi ve Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ä°talya, Ä°spanya, Fransa'nÄ±n geleneksel Ã¼sleri dÄ±ÅÄ±ndaki medya ortaklarÄ± iÃ§in nasÄ±l cazip hale getirileceÄi ve bu diÄer pazarlarda bÃ¼yÃ¼meye nasÄ±l yardÄ±mcÄ± olunacaÄÄ± konusunda Ã¶n gÃ¶rÃ¼lere sahip olduÄunu dÃ¼ÅÃ¼nmek istiyorum. Bu konuda bazÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerimiz olduÄunu dÃ¼ÅÃ¼nÃ¼yorum."

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Honda Racing

AynÄ± gÃ¶rÃ¼Åmede Maffei, Liberty'nin MotoGP'yi satÄ±n almasÄ±nÄ±n tekelleÅmeye engel olmaya Ã§alÄ±Åan dÃ¼zenleyicilerinden sorunsuz bir Åekilde geÃ§eceÄinden "Ã§ok emin" olduÄunu sÃ¶yledi.

Maffei, MotoGP'nin hayran kitlesini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in ne gibi planlarÄ± olduÄunu sÃ¶ylemekten kaÃ§Ä±nÄ±rken, Liberty'nin 2016'da devralÄ±nmasÄ±ndan bu yana F1'i daha geniÅ bir kitleye aÃ§ma konusunda elde ettiÄi Ã§eÅitli baÅarÄ±larÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Maffei, "Hayran kitlesini bÃ¼yÃ¼tme konusunda pek Ã§ok Åeye iÅaret ediyorum." 

"Netflix'te baÅarÄ±lÄ± olduÄumuz aÃ§Ä±k ama F1'i sosyal medya olsun, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Twitch'te yarÄ±Åseverlerle buluÅturmak olsun, taraftar deneyim bÃ¶lgeleri olsun, taraftar bÃ¶lgeleri olsun, sporun nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄÄ±na dair bakÄ±Å aÃ§Ä±sÄ±nÄ± gerÃ§ekten deÄiÅtirmek olsun, baÅka birÃ§ok Åekilde aÃ§makta da baÅarÄ±lÄ± olduk."

"MotoGP inanÄ±lmaz bir spor ve tutkulu hayran kitlesi bunun ne kadar heyecan verici olduÄunu biliyor."

"Ancak bizim amacÄ±mÄ±z bunu F1'de yaptÄ±ÄÄ±mÄ±z gibi bazÄ± yollarla daha geniÅ bir dÃ¼nyaya aÃ§mak." dedi.

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Lewis Duncan
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