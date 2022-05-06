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Leopard Racing, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılması durumunda seriye giriş yapmak için hevesli

Moto3 takımı Leopard Racing, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılması halinde seriye katılmakla ciddi anlamda ilgileniyor.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Leopard Racing, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılması durumunda seriye giriş yapmak için hevesli
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Pazartesi günü Autosport tarafından yayınlanan ve bomba etkisi yaratan bir haber, Suzuki'nin sezon sonunda MotoGP'den ayrılacağını ve kararın Jerez'deki yarışın ardından takım çalışanlarına bildirildiğini belirtiyordu.

Suzuki'nin Salı günü konuyla ilgili resmi bir duyuru yapması bekleniyordu, fakat bu gerçekleşmedi.

Bunun yerine, MotoGP'nin sahibi Dorna Sports konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Suzuki'nin kendi kendine seriden ayrılma kararı alamayacağı, diğer üreticiler gibi Suzuki'nin de seriyle 2026 sezonunun sonuna dek anlaşması bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Dorna ayrıca üreticiler ve bağımsız takımların seriye "büyük ilgi gösterdiğini" ve fırsat buldukları takdirde gride katılmaya istekli olduklarını da belirtti.

Bu takımlardan biri 3 kez Moto3 şampiyonluğu elde etmiş -2015'te Danny Kent, 2017'de Joan Mir ve 2019'da Lorenzo Dalla Porta ile- Leopard. Uzun süredir MotoGP'ye katılmak için hevesli olduğu bilinen takım Perşembe günü, Barselona'daki özel bir test sırasında Autosport'a bu konudaki arzusunu yineledi.

Leopard patronu Christian Lundberg, "Olayların nasıl ilerlediğini göreceğiz. Suzuki'nin 2026'ya kadar sözleşmesi var, dolayısıyla bu şekilde ayrılabileceklerini hiç sanmıyoruz."

"Ancak Tanrı'nın izniyle bir koltuk boşalırsa ve Dorna bu koltuğu bize verirse çok mutlu olacağız.

"MotoGP ile ilgilendiğimizi ve bu konuda adımlar atmak istediğimizi tüm padok biliyor, ancak bunun gerçekleşmesi için daha gidilecek çok yol var." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Dorna

Lundberg, Leopard'ın MotoGP'ye katılım için onay alması halinde Aprilia ile ortak olacağını söyledi.

"Bence tek seçenek Aprilia ile ortaklık kurmak, çünkü bana göre Dorna, gridde sadece iki motosikleti olan tek üreticiyi şu ya da bu şekilde ödüllendirmeli. Artık tüm motosikletler oldukça rekabetçi."

"Öyleyse Aprilia ile çalışmak bizim için çok iyi olur, ayrıca biz yarı İtalyan bir takımız, dolayısıyla çalışmak daha da kolaylaşacak. Hiç olmazsa Japonlarla çalışmaktan daha kolay olacak."

Geçtiğimiz hafta sonu Aprilia CEO'su Massimo Rivola, Autosport'a doğru teklif gelirse bir uydu takımı kurmaya açık olduğunu söylemişti.

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