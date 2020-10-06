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MotoGP / Son dakika

Leopard, 2022’de MotoGP’ye geçiş için görüşmeler yapıyor

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Leopard, 2022’de MotoGP’ye geçiş için görüşmeler yapıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Cem Özel, Editör

Leopard Racing, 2022’de bir uydu takımı olarak MotoGP’ye adım atmak için görüşmeler yaptığını, ancak seriye girebilmek için hâlâ çok uzun bir yolları olduğunu açıkladı.

MotoGP organizatörü Dorna Sports ile Uluslararası Yarış Takımları Birliği (IRTA) arasındaki mevcut anlaşma, 2021 sezonunun sonunda bitiyor.

2021 sonrasında da MotoGP’de devam edeceğini şu ana kadar yalnızca KTM açıklarken, Yamaha, Honda ve Ducati’nin de bazı sürücülerle 2022’yi içeren anlaşmaları bulunuyor ve sporda devam etme niyetindeler.

2022 için bir Suzuki ve bir Aprilia uydu takımının geleceği söylentileri var. Ayrıca Valentino Rossi’nin VR46 takımının geleceği de uzun süredir konuşuluyor.

Moto3’te 2015 sezonunda Danny Kent, 2017’de Joan Mir, 2019’da ise Lorenzo Dalla Porta ile şampiyonluk yaşayan Leopard, henüz hiçbir şeyin tamamlanmadığını ve 2021’de erken bir giriş yapmayacaklarını açıkladı.

Dennis Foggia, Leopard Racing

Dennis Foggia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jaume Masia, Leopard Racing

Jaume Masia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Leopard patronu Christian Lundberg, “MotoGP kategorisi, bir takım için her zaman çekicidir.”

“Bazı konular görüşülüyor, ancak MotoGP’ye girebilmekten hâlâ çok uzağız. Padoktaki söylentiler, haberleri daha da büyütüyor ve artık 2022’de MotoGP’de bir şeyler yapabilmek istiyoruz.”

“Ancak hazır olup olmadığımızı göreceğiz. Ve eğer organizasyonda takımımız için yer varsa işler ilerleyebilir. Ancak şu anda ortada somut bir şey yok. 2021 için başka bir seçenek yok.” şeklinde konuştu.

22 sürücüden oluşan mevcut grid, Dorna tarafından ideal olarak görünüyor ancak iki ekstra boşluk da ayırmış durumda. Bu boşlukların ise VR46 takımı için ayrıldığı düşünülüyor.

Esponsorama (eski ismi Avintia) takımının geleceği konusunda ise belirsizlikler bulunuyor, ki bu da 2022’de gride katılabilmeleri için VR46 ve Leopard tarafından satın alınmalarına neden olabilir.

Rossi, VR46 takımının MotoGP’ye katılma olasılığı konusunda bu sene birkaç kez konuşmuştu ancak premier sınıfta yarışmadan önce takımın operasyonu büyütmesi için yeni bir adım atması gerektiğini kabul etti.

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Seri MotoGP
Takımlar Leopard Racing
Editör Lewis Duncan

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