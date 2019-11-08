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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Lecuona, Valencia'da Oliveira'nın yerine Tech 3'te yarışacak

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Lecuona, Valencia'da Oliveira'nın yerine Tech 3'te yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Kas 2019 17:30

Iker Lecuona, omzundan operasyon geçiren Miguel Oliveira’nın yerine MotoGP sezonunun son yarışı Valencia’da Tech 3 KTM’de mücadele edecek.

Portekizli Oliveira, geçtiğimiz ayki Phillip Island yarışında yüksek hızlı bir kaza geçirmiş ve İngiltere Grand Prix’sinde geçirdiği kazada oluşan omuz sakatlığını daha kötü hale getirmişti.

Oliveira, geçtiğimiz haftaki Malezya yarışına katılmak istemiş ancak yarış öncesinde mücadeleden çekilmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü Avusturya’da sağ omzundan bir operasyon geçiren Oliveira’nın önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan MotoGP sezon finaline katılmayacağı açıklandı.

Oliveira’nın yerine ise, gelecek sene Portekizli sürücü ile takım arkadaşı olacak olan Iker Lecuona’nın alacağı duyuruldu. İspanyol sürücü böylece ilk MotoGP yarışına çıkmış olacak.

Lecuona, “Bu fırsatı, kendi evimde elde ettiğim için gurur duyuyorum.”

“Bu güzel tecrübeden keyif almalıyız, ancak her şeyden önce elimden geldiğince çok şey öğrenmeliyim.”

“Herve Poncharal’ın yanı sıra Eitan Butbul ve American Racing Team’in harika ekibinin yardımı ve cesaretlendirmesi olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Onlar bir sürücü ve insan olarak büyümeme yardımcı oldular.”

“Ayrıca gelecek sezon takım arkadaşım olacak olan Oliveira’ya mümkün olan en iyi iyileşme sürecini diliyorum. Valencia’da, her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım.” şeklinde konuştu.

19 yaşındaki Lecuona, şu anda Moto2’de American Racing KTM takımında yarışıyor ve Valencia’da onun yerini ise MotoAmerica sürücüsü Sean Dylan Kelly alacak.

Lecuona, şu anda aldığı tek podyum ile Moto2’de 11. sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Iker Lecuona
Takımlar Tech 3
Editör Pablo Elizalde

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