Lecuona, MotoGP ve WorldSBK lastiklerini değerlendirdi

MotoGP 2027 yılında Michelin’den Pirelli lastiklerine geçmeye hazırlanırken, WorldSBK tam tersi bir yön izleyerek Michelin’i yeni resmi tedarikçisi yaptı.

WorldSBK’de Aruba Ducati takımında namağlup lider Nicolo Bulega’nın arkasında şampiyona ikinciliğini sürdüren Iker Lecuona, motor sporları dünyasında nadir görülen bir görev üstlendi.

Lecuona, Aragon'daki iki günlük gizli Michelin WorldSBK testinin hemen ardından, sakatlanan Alex Marquez’in yerine Gresini Ducati ile Macaristan’da piste çıkan Lecuona, iki farklı üreticinin ve şampiyonanın lastik teknolojilerini kıyaslayacak en doğru isim oldu.

Aragon'daki özel test hakkında çok fazla detay veremese de yeni Michelin WorldSBK lastiklerinin mevcut MotoGP Michelin'leri ile benzer bir temel taşıyıp taşımadığı sorusuna yanıt verdi: “Yeni WSBK lastiklerinin Pirelli'den kesinlikle çok daha farklı hissettirdiğini söyleyebilirim. MotoGP ile benzerlik bakımından; arka lastik için evet, benziyor diyebilirim ama ön lastik için kesinlikle hayır."

Iker Lecuona, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

WorldSBK’de son 15 yarıştır takım arkadaşı Bulega’nın arkasında ikinci sıraya yerleşen Lecuona, İtalyan pilotun önümüzdeki sezon için beklenen MotoGP koltuğuna geçmesi halinde, Michelin’li yeni WorldSBK döneminin en büyük şampiyonluk adayı konumuna gelecek.

Takım arkadaşının olası MotoGP hamlesini değerlendiren Lecuona, şunları söyledi: "Bu yıl ikimiz de çok hızlıyız; diğerlerinden kopup giden iki sürücü biziz ve ben ona hep çok yakınım.”

“Eğer sonunda MotoGP’ye giderse onun adına gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü şu ana kadar tüm yarışları kazandı ve orayı sonuna kadar hak ediyor."

Macaristan'daki Balaton Pisti'nde 2023'ten bu yana ilk kez bir MotoGP hafta sonuna çıkan ve damalı bayrağı harika bir performansla yedinci sırada geçen Lecuona, bu sonucun aynı zamanda WorldSBK’nin kalitesini de kanıtladığını vurguladı: "Superbike’ın ulaştığı seviye gerçekten çok etkileyici. Bence oradaki kalite, bazı insanların sandığı kadar düşük değil.”

“Bunu kendi gözlerimle gördüm. Üç yıldır bu padoktan uzaktım; hiçbir tecrübem olmadan buraya geldim, yepyeni bir motosiklete oturdum, her şey sıfırdı ve buna rağmen harika bir iş çıkardık.”

Iker Lecuona, Gresini Racing Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

“Evet, ilk virajda büyük bir kaza yaşandı ve ön grup elendi, kabul ediyorum. Ancak o kaza olmasaydı bile yarışı 12. sırada bitirecek tempomuz vardı ki bu da burası için gerçekten çok iyi bir sonuç.”

“Dolayısıyla bu performans, bizim Superbike'taki gerçek seviyemizi net bir şekilde gösteriyor."

Bu başarılı MotoGP performansının ardından Iker Lecuona, bu hafta sonu Misano'da gerçekleştirilecek yarışla WorldSBK’ye geri dönecek.