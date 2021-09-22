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MotoGP / Misano Eylül tesit Haberler

Lecuona, MotoGP testinde çaylak isimlere yer verdiği için sinirli

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Iker Lecuona, Misano MotoGP testlerinin ikinci gününde, KTM motosikletindeki yerini 2022'de Tech3 ile yarışacak olan Raul Fernandez'e vermesinin ardından "sinirlendiğini" söyledi.

Lecuona, MotoGP testinde çaylak isimlere yer verdiği için sinirli

KTM, Misano'da yapılacak olan sezon içi testlerinde 2022 Tech3 pilotları Fernandez ve Remy Gardner'a, Çarşamba günkü testlere katılma fırsatı tanımıştı. 

Her iki pilot birden Tech3 garajında, aynı 2022'de olacağı gibi, Lecuona ve Danilo Petrucci'nin yerini aldılar.

Lecuona, Misano'da yapılan testlerin Salı günkü seansını 20. sırada, liderin 1.2 saniye gerisinde tamamlamış olsa da İspanyol pilot, Çarşamba günü piste çıkamayacağı için sinirli olduğunu belirtti.

Lecuona Salı öğlen yaptığı açıklamalarda, "Yarın uçağım sabah saat altıda, bu nedenle testler sırasında pistte olamayacağım."

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, bu beni oldukça sinirlendiren bir konu, nedenini anlayamıyorum ve bu kararı desteklemiyorum, ama bunu kabul etmem gerekiyor."

"Dünkü seansta, sabahki koşullara rağmen elimizden gelen en iyi işi ortaya koyduk, bu nedenle Misano'daki ikinci yarışta nerede olacağımız az çok belli oldu." dedi. 

Takım arkadaşı Petrucci ise konu hakkında daha pragmatik açıklamalarda bulundu ve Gardner'ın KTM motosikleti ile yapacağı ekstra sürüşün, gelecek sene öncesinde iyi bir hazırlık niteliğinde olacağını belirtti.

Petrucci, "Gardner iyi bir sürücü ve motosiklet üzerinde geçirdiği her an ona yardımcı olacak. Test edeceğimiz yeni parçalar veya deneyeceğimiz özel şeyler yoktu, bu nedenle benim motosikleti kullanacak olmam benim işime yaramayacaktı."

"Motosiklet üzerinde Remy'nin olması daha mantıklıydı."

"Dakar motosikletini biraz daha denemek isterdim, ancak bunu yapmak şu anda mümkün değil. Onun için Aralık ayını beklemem gerekecek." açıklamalarında bulundu.

Danilo Petrucci, KTM Tech3

Danilo Petrucci, KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2022'de koltuğunu Gardner'a kaptırmasına rağmen Petrucci'nin, KTM ile ilişkisi güçlü kalmaya devam ediyor.

İki kez MotoGP yarış galibi İtalyan pilot, 2022'de KTM adına yarışmaya devam edecek ve Avusturyalı takım adına Dakar Rallisi'nde mücadele edecek.

Lecuona'nın geleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da İspanyol pilot, Moto2 sürücüsü Xavi Vierge ile beraber 2022'de Dünya Superbike Şampiyonası'nda fabrika Honda takımı adına yarışacak.

Gardner, Moto2 şampiyonasında sezonun bitimine dört yarış kala, takım arkadaşı Fernandez'in 34 puan önünde lider durumda.

Fernandez'in MotoGP'ye geçişi ise uzun süredir konuşulmaktaydı. İspanyol pilot, M1'in ona daha iyi uyacağını düşünmesi nedeniyle Petronas SRT'de Yamaha ile yarışmaya sıcak bakıyordu ve Tech3 ile iki senelik anlaşma yapması konusunda da üzgün olduğunu belirtti.

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