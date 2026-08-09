Lecuona: “Morbidelli’nin hareketini bir türlü anlayamıyorum”

MotoGP Silverstone Sprint yarışına 12. sıradan başlayan Iker Lecuona, yarışın ilk turlarında VR46 sürücüsü Franco Morbidelli ile yaşadığı olay sonucunda pist dışına taşarak motosikletinden düşmüş ve yarışa erken veda etmişti. Sürüş hissiyatının çok iyi olduğu bir günde puan şansını kaybeden Lecuona, Morbidelli’nin henüz yarışın başında böyle bir riski neden aldığını sorguladı.

Yarış sonrası yaptığı açıklamalarda hayal kırıklığını gizleyemeyen Lecuona, ilk 9 içinde bitirebileceğinden emin olduğunu vurguladı.

Morbidelli’yi yarış içinde üç kez geçtiğini ve temposunun çok daha iyi olduğunu belirten Lecuona, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "Dürüst olmak gerekirse motosiklet üzerinde harika hissediyordum.”

“Morbidelli’den çok daha hızlıydım. O hamleyi neden yaptığını gerçekten anlayamıyorum.”

Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

“Motoru erken kaldırdığım için doğrudan bir temas yaşamadık ama pistin kirli alanına çıkınca arka tarafın kontrolünü kaybettim ve yapacak bir şey kalmadı. Yarışın başında, önümüzdeki gruptan henüz yarım saniye kopmuşken neden böyle bir mücadeleye girersin ki?”

“Bırak ben tempoyu arttırayım, sen de beni takip et ve öndekileri yakalayalım. Yarışın ilk turunda yapılan bu hamleyi gerçekten anlamıyorum."

Takımı için üzgün olduğunu da ekleyen Avusturyalı sürücü, "En azından yarınki ana yarış için rakiplerimden 40 km daha az tur attım, yani daha dinç olacağım!" esprili şekilde olumlu bir taraf bulmaya çalıştı.

Olayın diğer tarafındaki Franco Morbidelli ise hamlesinin abartılacak bir durum olmadığını ve ilk tur mücadelesinin doğal bir parçası olduğunu savundu.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

İtalyan sürücü olayı şu sözlerle değerlendirdi: "İlk turlardı ve ona karşı bir manevra yaptım.”

“Muhtemelen çizgiyi biraz genişten aldım, o da benimle birlikte genişe açılmak zorunda kaldı. Belki de pistin kirli kısmına denk geldiği için düştü.”

“Yarış sonrasında kendisiyle konuştuk, aramızda bir sorun yok."