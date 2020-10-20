Le Mans'ın ardından Miller'in şampiyonluk umutları tükenmiş

Pramac Ducati sürücüsü, Pazar günkü yarışın ilk turlarında orta arka lastiklerinin yol tutuşunda zorlandı. Miller, yumuşak lastikle başlayan ön grup sürücüleri karşısında avantaj sağlamayı umuyordu ancak o isimler Miller'in beklediği gibi sıkıntı yaşamadılar ve Miller 9. sıradan daha ileriye yükselemedi.

Miller, şampiyonluk umudunun Fransa'da motorla alakalı sorun nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından tükendiğini söyledi.

Miller, "Ben zaten bu umudu geçen hafta sonu yitirmiştim. Yani daha uzun zaman olsa da, bundan sonra mümkün olduğu kadar çok podyuma çıkıp puan kazanmaya çalışacağım."

"Şu an için yapılabilecek tek gerçekçi şey bu."

"Yarıştan tabii ki daha fazlasını bekliyordum. Alex Marquez ve Suzuki'lere baktığımda, en azından onlarla mücadele edebileceğimizi umuyordum. Ancak öyle olmadı."

"Gelecek hafta sonu bakacağız. Ardından Valencia ve Portimao'ya gideceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz gibi her şey olabilir. Şu ana kadar 8 farklı isim kazandı. Her şey olabilir." dedi.