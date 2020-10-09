Le Mans MotoGP: İkinci antrenman seansında Miller lider

Seansın başlangıcından hemen önce atıştırmaya başlayan yağmur, sadece birkaç sürücünün ilk dakikalarda piste çıkması anlamına geldi. Bu sürücüler arasında Joan Mir, Valentino Rossi ve Miller vardı.

Rossi arka tarafta kuru zemin lastikleriyle piste çıkarken, Mir’den 3.7 saniye geride kalınca kısa süre içerisinde pite geldi ve yağmur lastiklerine geçti.

Mir’den sonra Johann Zarco 1:41.811 ile ilk sıraya yükselirken, kuru zemin lastiklerini yeteri kadar ısındırdıktan sonra gittikçe hızlanan Miller’dan hızlı turlar gelmeye başladı.

Sonrasında Takaaki Nakagami ve Alex Rins’den en hızlı turlar gelirken, son turunda 1:34.133’lük bir tur atan Miller seansı lider tamamlamayı başardı.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 0.367 saniye geride ikinci olurken, son turunda kaza yapan Nakagami 0.724 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Seansın başında teknik bir sorun yaşayan Zarco dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Rossi beşinci Danilo Petrucci altıncı, Carl Crutchlow yedinci oldu.

İlk 10’u ise Alex Marquez, Franco Morbidelli ve Pol Espargaro tamamladı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise 1.356 saniye geride 13. sırada yer alabildi.

Seans içerisinde kaza yapanlar diğer isimler Aleix Espargaro, Bradley Smith, Andrea Dovizioso ve Brad Binder oldu.