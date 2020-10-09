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MotoGP / Fransa GP / Antrenman raporu

Le Mans MotoGP: İkinci antrenman seansında Miller lider

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Le Mans MotoGP: İkinci antrenman seansında Miller lider
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, MotoGP Fransa Grand Prix’si öncesinde zorlu şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Seansın başlangıcından hemen önce atıştırmaya başlayan yağmur, sadece birkaç sürücünün ilk dakikalarda piste çıkması anlamına geldi. Bu sürücüler arasında Joan Mir, Valentino Rossi ve Miller vardı.

Rossi arka tarafta kuru zemin lastikleriyle piste çıkarken, Mir’den 3.7 saniye geride kalınca kısa süre içerisinde pite geldi ve yağmur lastiklerine geçti.

Mir’den sonra Johann Zarco 1:41.811 ile ilk sıraya yükselirken, kuru zemin lastiklerini yeteri kadar ısındırdıktan sonra gittikçe hızlanan Miller’dan hızlı turlar gelmeye başladı.

Sonrasında Takaaki Nakagami ve Alex Rins’den en hızlı turlar gelirken, son turunda 1:34.133’lük bir tur atan Miller seansı lider tamamlamayı başardı.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 0.367 saniye geride ikinci olurken, son turunda kaza yapan Nakagami 0.724 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Seansın başında teknik bir sorun yaşayan Zarco dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Rossi beşinci Danilo Petrucci altıncı, Carl Crutchlow yedinci oldu.

İlk 10’u ise Alex Marquez, Franco Morbidelli ve Pol Espargaro tamamladı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise 1.356 saniye geride 13. sırada yer alabildi.

Seans içerisinde kaza yapanlar diğer isimler Aleix Espargaro, Bradley Smith, Andrea Dovizioso ve Brad Binder oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Miller Ducati 15 1'34.133    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'34.500 0.367 0.367
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 1'34.857 0.724 0.357
4 France Johann Zarco Ducati 18 1'34.952 0.819 0.095
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 22 1'35.012 0.879 0.060
6 Italy Danilo Petrucci Ducati 16 1'35.054 0.921 0.042
7 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 11 1'35.141 1.008 0.087
8 Spain Alex Marquez Honda 20 1'35.337 1.204 0.196
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 24 1'35.369 1.236 0.032
10 Spain Pol Espargaro KTM 14 1'35.374 1.241 0.005
11 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'35.375 1.242 0.001
12 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'35.385 1.252 0.010
13 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'35.489 1.356 0.104
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 13 1'35.837 1.704 0.348
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 21 1'36.012 1.879 0.175
16 Spain Iker Lecuona KTM 17 1'36.190 2.057 0.178
17 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'36.478 2.345 0.288
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 9 1'36.982 2.849 0.504
19 Italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1'38.726 4.593 1.744
20 Spain Tito Rabat Ducati 13 1'39.325 5.192 0.599
21 Spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1'39.361 5.228 0.036
22 South Africa Brad Binder KTM 10 1'40.425 6.292 1.064
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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