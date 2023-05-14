Le Mans 1000. Grand Prix'de MotoGP seyirci rekorunu kırdı

Bu hafta sonu yapılacak olan ve 2023 sezonunun beşinci yarışı olan Fransa GP'si, Dünya Şampiyonası'nın 1949'a kadar uzanan tarihindeki 1000. Grand Prix etkinliği olacak.

Le Mans genellikle MotoGP takvimindeki en çok katılımlı etkinliklerden biri oluyor, örneğin geçen yılki Fransa GP'si hafta sonu boyunca 225.000 taraftar mevcuttu.

Pazar günü Le Mans'ta yapılacak Grand Prix öncesinde Autosport, 2023 Fransa GP'sinin yeni bir katılım rekoru kırdığını açıkladı.

Hafta sonu boyunca 278.805 seyirci mevcutken, Perşembe günü 14.900 seyirci etkinlik öncesi pit yolu yürüyüşüne katıldı.

Cuma günü 58,894 seyirci antrenman için Le Mans'a gelirken, Cumartesi günü sıralama ve sprint için 88.319 kişi katıldı. Pazar günkü seyirci sayısı ise 116.692 gibi devasa bir miktara ulaştı.

Bir önceki seyirci rekoru, 248.434 taraftarın katıldığı Brno'daki 2015 Çek Grand Prix'siydi. Bundan önce 2007 yılında ise Brno'da 245.039 seyirci vardı.

Bu katılım rekoru, MotoGP'nin seyirci sayılarını artırmak için zorluk yaşadığı bir dönemde gerçekleşti.

Fans Photo by: Marc Fleury

Le Mans'ın başarısı iki şeye bağlanabilir: Birincisi, Johann Zarco ve 2021 Dünya Şampiyonası'nı kazanarak ülkenin ilk MotoGP şampiyonu olan Fabio Quartararo'nun ülkeyi temsil etmesi; ikincisi ise etkinlik organizatörü Claude Michy'nin seyircilerin Fransa GP'si için Le Mans'a gelmeye devam etmesini sağlama konusundaki çabaları.

Fransa GP'si, bu yıl 98 euro olan üç günlük giriş bileti ile katılması en uygun fiyatlı etkinliklerden biri.

Bu bilet Grand Prix'nin tüm günlerinde piste giriş hakkı sağlıyor ve bazı tribünlerde oturma hakkı veriyor.

Ücretsiz bisiklet park yeri ve kamp alanı fiyata dahil ve 16 yaşından küçükler yetişkin bir bilet sahibiyle birlikte etkinliğe ücretsiz olarak girebiliyor.

Üç hafta sonra Mugello'da yapılacak bir sonraki Grand Prix için en ucuz hafta sonu bileti ise 160 euro.