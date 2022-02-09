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LCR, Nakagami'nin 2022'de kullanacağı renk düzenini tanıttı

LCR Honda, Takaaki Nakagami'nin yeni sezonda yarışacağı renk düzenini bugün yaptığı lansmanla beraber tanıttı.

LCR, Nakagami'nin 2022'de kullanacağı renk düzenini tanıttı
Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Alex Marquez ve Takaaki Nakagami, aynı takım için mücadele etseler de, farklı renk düzenleriyle yarışıyorlar. Bugünkü lansman da beklendiği üzere ayrı ayrı yapıldı.

Yeni sezonda Marquez, Castrol renk düzeniyle, Nakagami ise Idemitsu renk düzeniyle yarışacak. İspanyol sürücünün renk düzeni biraz daha erken tanıtılırken, Nakagami'nin yarışacağı tasarım da ortaya çıktı.

Takım, daha önce tahmin edildiği üzere Japon sürücü için genel oranda beyaz, siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir tasarım hazırladı.

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
1/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
2/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
3/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
4/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
5/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
6/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
7/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
8/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
9/10

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
10/10

Fotoğraf: Team LCR

Her iki sürücü de 2022'de büyük değişikliklere uğrayan yeni versiyon Honda RC213V ile mücadele edecekler.

Bu motosikletin, sürücülerin son yıllarda yaşadığı arka yol tutuş problemini büyük oranda çözmesi amaçlanıyor. 

Nakagami, geçen yıl takım arkadaşı Marquez'den daha fazla puan toplamayı başardı ancak sezon boyunca epey tutarsızdı. Japon sürücü, yıllardır fabrika motosikletiyle yarışıyor ve beklenen atılımı şimdiye kadar yapamadı.

Geçen yıl elde ettiği en iyi sonuç, Barselona'da elde ettiği dördüncülüktü.

LCR Honda RC213V of Takaaki Nakagami
LCR Honda RC213V of Takaaki Nakagami
1/5

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
2/5

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
3/5

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
4/5

Fotoğraf: Team LCR

Takaaki Nakagami, LCR Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
5/5

Fotoğraf: Team LCR

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