LCR, Nakagami'nin 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

2018 yılında Honda'nın uydu takımı LCR ile MotoGP'ye adım atan Japon sürücü, geride kalan dönemde Idemitsu'nun renkleriyle mücadele ediyordu ve yeni sezonda yine petrol şirketinin renklerini kullanacak.

Geçen yıl performansını artıran ve Teruel GP'de pole pozisyonunu kazanan Japon sürücü, ilk podyumuna birkaç kez çok yaklaşsa da, bu başarıyı henüz gösteremedi. Yine de 2020, şimdiye kadarki en iyi yılıydı.

Geride kalan üç yılın tamamında tecrübeli Cal Crutchlow'la takım arkadaşı olan 29 yaşındaki sürücü, yeni sezonda Alex Marquez'le takım arkadaşı olacak.

Crutchlow, LCR-Honda'nın Alex'i takıma getirme kararı almasının ardından takımdan ayrılmış ve başka bir takımla anlaşamayınca, 2021 sonunda emekli olmuştu. İngiliz sürücü yeni sezonda Yamaha'nın test sürücüsü olacak. Honda'da Alex Marquez'in yerini ise KTM'in eski sürücüsü Pol Espargaro olacak.

LCR, cuma günü Alex Marquez'in renk düzenini de tanıtmıştı.