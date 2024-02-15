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MotoGP LCR Honda lansmanı
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LCR, Katar testi öncesinde 2024 MotoGP renk düzenini tanıttı

LCR Takımı, Johann Zarco'nun 2024 MotoGP sezonundaki mücadele edeceği yeni Honda motosikletini tanıttı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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LCR Honda bike

Önceki yıllarda olduğu gibi LCR, 2024 MotoGP sezonunda iki Honda RC213V'sinin ikisine de farklı renk düzenleri uygulayacak. Bu motosikletten ilki Castrol'ün renklerini taşırken, diğerinde Idemitsu logoları olacak.

LCR, Perşembe sabahı Castrol'ün yeşil, beyaz ve kırmızı renklerini taşıyan yeni renk düzenini tanıtırken; bu motosikleti Johann Zarco'nun kullanacağını açıklandı.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Team LCR

Takaaki Nakagami tarafından kullanılacak olan Idemitsu renk düzeni ise günün ilerleyen saatlerinde tanıtılacak.

LCR, 2023 MotoGP sezonunda Honda'nın geçen seneki tek zaferini COTA'da Alex Rins ile elde etmişti.

Rins'in LCR'deki yerini, Ducati'de geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Honda bünyesine katılan Zarco devraldı.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Team LCR

Fransız sürücü, 2023'te Phillip Island'da ilk MotoGP zaferini elde etti ve tecrübesiyle Honda'nın gelişimine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Nakagami, diğer LCR Honda motosikletindeki yedinci yılını geçirecek ve griddeki tek Japon sürücü olmayı sürdürecek.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Team LCR

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