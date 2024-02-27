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MotoGP

LCR: "Honda'nın MotoGP yaklaşımı 2024'te çok daha verimli"

LCR Honda MotoGP takım sahibi Lucio Cecchinello, Japon üreticinin kaynak aktarımını memnuniyetle karşılıyor ve uygulanan yeni çalışma sistemini "çok daha verimli" olarak değerlendiriyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Gold and Goose / Motorsport Images

Eski yarışçı tarafından kurulan takım, 2006 yılında Casey Stoner'ın sürücüsü olarak premier sınıfa girdiğinden beri Honda ekipmanlarıyla yarışıyor.

O zamandan bu yana LCR Honda, üçü Cal Crutchlow ve sonuncusu 2023 Amerika Birleşik Devletler GP'de Alex Rins ile olmak üzere dört zafer elde etti. O zafer, bir Honda sürücüsü tarafından kutlanan son zaferdi.

Honda'nın şu anda sportif açıdan geçirdiği felaket döneme rağmen - Honda geçen sene üreticiler şampiyonasında sonuncu oldu - Cecchinello, HRC yapısı içinde her zamankinden daha önemli hissediyor.

Birkaç gün önce Motorsport.com'a konuşan Cecchinello, Honda'nın dünya şampiyonasına dahil olan tüm taraflar için büyük sonuçlar doğurabilecek bir kararla karşı karşıya kaldığını açığa çıkardı.

Tokyo merkezli şirketin üst yönetiminin aldığı yönden memnun olan Cecchinello, "Geçen yıl, motosikletin rekabet gücünün yetersizliği nedeniyle Honda bir karar vermek zorunda olduğu bir noktaya geldi: ya MotoGP projesine daha fazla yatırım yapacak ya da çekilecekti."

"Honda kalmayı seçti, çünkü şimdi uzaya seyahat etmek için roket yapıyor olsalar bile DNA'sı motosikletlerden geliyor." dedi.

Şampiyonada kalmaya kararlı olan Japon marka, dikkatini yeniden ve mümkün olan en kısa sürede rekabetçi bir motosiklete sahip olma arzusuna çevirdi.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, LCR Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cecchinello, "Bu yıl gördüğüm şey, çok daha fazla Honda çalışanının işin içinde olduğu."

"Honda başkanlığı, MotoGP projesinin rekabet gücünün yeniden kazanılması gerektiğine dair açık işaretler verdi. Ve tüm bunlar, finansal kaynak sağlama konusunda daha büyük bir isteklilikle başlıyor." dedi.

Honda, son bir buçuk yıl içinde birkaç önemli değişikliğin yapıldığı bir yeniden yapılanma içine girdi.

Teknik direktör Takeo Yokoyama'nın yerine bir yıl kadar önce Suzuki'den gelen Ken Kawauchi getirildi.

Ardından sıra MotoGP projesinin lideri Shinichi Kokubu'ya geldi ve son Japonya Grand Prix'si sırasında Shin Sato tarafından görevden alındı.

Ve bir sonraki ayrılacak kişi de Nisan ayında görevini Taichi Honda'ya devredecek olan genel müdür Tetsuhiro Kuwata olacak. Ancak tüm bunlar Marc Marquez'in Gresini Ducati'ye gidişinin yarattığı yankıları yaratmadı.

Yine de Honda mücadeleye geri dönmeye kararlı görünüyor. Ve stratejisi, büyük ölçüde, LCR ile el ele gitmek.

Cecchinello, "Bu yıl Honda motosiklet geliştirme yaklaşımını değiştirdi. Şimdiye kadar ilk analizler test ekibi tarafından yapılıyor, daha sonra parçalar resmi ekibe aktarılıyor, onlar da parçaların iyi gidip gitmediğini değerlendiriyordu."

"Ancak o zaman kullanılabilir olduklarında bize ulaşıyorlardı."

"Şimdi, test ekibi analizini yapıyor ve parçalar aynı anda dört sürücü arasında dağıtılıyor. HRC bulguları ve verileri dört sürücünün hepsinden aynı anda alıyor. Bu çok daha verimli bir sistem." dedi.

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