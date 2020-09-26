LCR Honda MotoGP'nin bir çalışanının COVID-19 testi pozitif çıktı

LCR, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Honda ekibinden birisinin testinin pozitif çıktığını ve onunla teması olan 3 çalışanın da karantinaya alındığını duyurdu.

MotoGP'nin COVID-19 konusunda sıkı protokolleri bulunuyor. Padoğa girmeden önce herkese test yapılıyor ve yarış hafta sonu boyunca bu testler devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında padokta yer alan personel sayısı ciddi oranda azaltıldı ve yarışlar büyük ölçüde seyircisiz gerçekleştiriliyor.

LCR'den yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, LCR Honda için çalışan HRC personellerinden birisinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve hemen izole edildi. Kategori 1 içerisinde yer alan üç isim de temaslı olduğu için izole edildiler. Onlar için test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı."

"HRC bu olayın sonucunda yeni teknisyenler görevlendirdi. Onların testleri negatif. Bu sayede Crutchlow ve Nakagami her zamanki gibi tam destek görecekler." sözlerine yer verildi.

Sezon başından bu yana MotoGP padoğunda çok az pozitif vaka olayı yaşandı. Virüsten etkilenen tek sürücü Moto2 sürücüsü Jorge Martin oldu. KTM sürücüsü iki Misano yarışını kaçırdı ancak bu hafta sonu dönüş yaptı.