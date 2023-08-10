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LCR Honda için Zarco iddiaları artıyor

Pramac Ducati'den ayrılması beklenen Johann Zarco için LCR Honda kapılarının açılması epey muhtemel duruyor.

Altay Gök
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Johann Zarco, Pramac Racing

2020 sezonunda Avintia ile Ducati bünyesine katılan ve o sezon özellikle Çekya'daki pole pozisyonuyla göz dolduran Zarco, bir sezon sonra Pramac Ducati'ye geçerek İtalyan üreticinin önemli bir parçası haline gelmişti.

Ancak kendisinin takımla sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor ve Ducati'nin sahip olduğu geniş yetenek havuzu düşünülürse yerini kaybetmesi sürpriz olmaz.

Bu durumun farkında olan Zarco'nun da erkenden harekete geçtiği söylenebilir, nitekim Alex Rins'ten boşalacak LCR Honda koltuğu tüm çekiciliğiyle karşımızda duruyor.

Zarco için takımı geçmişten tanıyor olması gibi bir avantaj da söz konusu, kendisi 2019 sezonunun son üç yarışında sakatlanan Takaaki Nakagami'nin yerini almıştı.

Son haberlere göre Honda-Zarco cephesinde yeni gelişmeler mevcut, iki taraf da birbiriyle anlaşmaya hevesli gibi duruyor.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR takım patronu Lucio Cecchinello, "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok, direkt olarak gerçekleri söyleyeceğim: birkaç menajer bizimle iletişime geçti, bunlardan biri de Zarco'nun menajeri."

"Şaşırdığımızı itiraf etmeliyim, nitekim Zarco zaten rekabetçi bir motosiklet kullanmakta."

"Kendisi bize uzun vadeli bir projeye girişmeyi de teklif etti, dolayısıyla kendisi masadaki seçeneklerden biri." dedi.

Repsol Honda takım patronu Alberto Puig, "Açıkçası durumu bilmediğim için şu anlık bir yorum yapamam."

"Fakat kişisel düşüncem şu ki, Johann hem hızlı hem de tecrübeli bir isim. Farklı takımlarla çalışmış bir isim."

"Kendisine kapımız her zaman açık, fakat henüz görüşmelere bile başlamadığımız için yorum yapamıyorum." dedi.

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Resmi: Alex Marquez, 2024 sezonunda da Gresini Ducati ile yarışacak

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