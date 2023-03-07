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LCR Honda, Alex Rins'in yarışacağı renk düzenini tanıttı

LCR Honda, Alex Rins'in yarışacağı renk düzenini tanıttı, Takaaki Nakagami'nin renk düzeni de kısa süre içinde tanıtılacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
LCR Honda, Alex Rins'in yarışacağı renk düzenini tanıttı
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Seriye katıldığı 2017 sezonundan bu yana Suzuki için yarışan Rins, takımın seriden ayrılık kararı almasının ardından Honda ile anlaştı ve uydu takımı LCR'a geçti. 

Doğrudan LCR ile iki yıllık bir sözleşme imzalayan Rins'in takım arkadaşı ise takımdaki altıncı senesine giriş yapan Takaaki Nakagami olacak. 

Nakagami normalde bu sezondan itibaren yerini Moto2 sürücüsü Ai Ogura'ya kaybedecek ve Honda test sürücüsü olacaktı; ancak şampiyonluğu son yarışta kaçıran Ogura'nın bir sene daha Moto2'de kalmayı tercih etmesinin ardından koltuğunu korudu.

Takım -2018'den bu yana olduğu gibi- yine her iki sürücüsü için iki farklı renk düzeni kullanmayı tercih etti. Rins'in renk düzeninden bir süre sonra da Nakagami'nin renk düzeni açıklanacak.

Rins'in LCR Honda'sı, takımın 2022'de yarıştığına büyük ölçüde benzer bir görünüm taşıyacak.

Suzuki'den Honda'ya geçiş yapan tek kişi Rins değil; Rins'in eski takım arkadaşı Joan Mir bizzat Repsol Honda ile anlaşırken, eski Suzuki teknik şefi Ken Kawauchi de Takeo Yokoyama'nın yerine getirildi.

Artık lansman yapmayan sadece iki takım kaldı: Aprilia ve RNF Aprilia. Fabrika takımı 10 Mart'ta, RNF ise 16 Mart'ta lansmanını gerçekleştirecek.

Bike of Alex Rins, LCR Honda

Bike of Alex Rins, LCR Honda

Photo by: Team LCR

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