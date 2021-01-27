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MotoGP / Son dakika

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

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LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

LCR ekibi, Dorna Sports ve IRTA ile yeni bir anlaşma imzalamasının ardından en az 2026 yılına kadar MotoGP'de kalacağını duyurdu.

Lucio Cecchinello’nun ekibi, 1996 yılında İtalyan sürücünün 125cc dünya şampiyonasında yarıştığı dönemde kuruldu ve ardından varlığını 2002 yılında 250cc'ye genişletti.

LCR, 2006 yılında bir Honda müşteri ekibi olarak MotoGP'ye çıktı ve o yıl çaylak Casey Stoner'la beraber tek motosikletle gridde yer aldı.

Stoner'ın ayrılığından sonra Randy de Puniet ile anlaşan ve ardından Toni Elias ve Stefan Bradl gibi isimlerle yarışmaya devam eden LCR, 2015'te iki motosiklete döndü ve o günden bu yana iki sürücüyle yarışmaya devam ediyor.

LCR, MotoGP'deki ilk zaferini 2016 Çek Grand Prix'sinde Crutchlow ile aldı ve yeni sezonda Britanyalı sürücünün yeri için Alex Marquez'le anlaştılar. İspanyol sürücünün takım arkadaşı ise 2018'den bu yana İtalyan ekiple çalışan Honda destekli Takaaki Nakagami olacak. İkili, fabrika destekli RC213V ile yarışacaklar.

Cecchinello yaptığı açıklamada, “LCR'nin kısa bir süre önce IRTA ve Dorna ile yeni sözleşme imzaladığını ve MotoGP sınıfındaki katılımını 2026 yılına kadar yenilediğini duyurmak benim için gurur verici." dedi.

LCR, 2021 sonrasında MotoGP'de devam edeceğini açıklayan ikinci uydu takımı oldu. Daha önce Aprilia'nın fabrika ekibini yöneten Gresini de bağımsız olarak sporda devam edeceğini duyurmuştu.

Üreticiler tarafında ise hem KTM hem de Ducati, 2021 sonrasında sporda kalacaklarını açıkladılar.

Hem Leopard ekibi hem de Valentino Rossi’nin VR46 ekibi 2022’de MotoGP'ye girişi gözden geçiriyorlar.

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Seri MotoGP
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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