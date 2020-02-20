LCR, Crutchlow'un 2020'de yarışacağı renk düzenini tanıttı

Cal Crutchlow, 2015 yılında Ducati takımından LCR Honda'ya geçiş yapmıştı ve 2020 yılında bir kez daha fabrika destekli Honda motosikletiyle mücadele edecek.

2016 yılında Brno'da 35 yıl sonra yarış kazanan ilk Britanyalı olan Crutchlow, o zamandan beri iki yarış kazandı ve sonuncusu kaotik 2018 Arjantin yarışıydı.

Crutchlow, 2018 için HRC ile doğrudan bir anlaşma imzaladı ve anlaşmasını 2020 sonuna kadar uzattı. Ama daha önce yaptığı açıklamalarda 2020'nin muhtemelen MotoGP'deki son yılı olacağını kabul etti.

Perşembe günü BT'nin Londra'daki stüdyosunda, Crutchlow'un mücadele edeceği ve büyük oranda geçen yılla aynı olan 2020 LCR Honda renk düzeni tanıtıldı.

Crutchlow, Sepang'daki son testi ikinci bitirdi ancak 2020 versiyon RC213V'nin virajlarda pek de iyi olmadığını söyledi.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bir kez daha LCR Honda'da Takaaki Nakagami'yla takım arkadaşı olacak.

Avintia yeni renk düzenini tanıttı

2020 için Johann Zarco ile anlaşan Avintia Ducati, 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni motosikletin renk düzenini tanıttı.

Zarco bu yıl, Ducati ile olan ortaklığını genişleten Avintia Ducati'ye geçiş yapmıştı.

Fransız sürücünün takım arkadaşı, geçen yıl iki yıllık yeni anlaşma imzalayan Tito Rabat olacak.