MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Yamaha, Morbidelli'ye neden fabrika motosikleti vermediklerini açıkladı Sonraki / Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"
MotoGP / Son dakika

LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Bu sezon 2019 dünya şampiyonu Alex Marquez'in mücadele edeceği LCR ekibi, İspanyol sürücünün yeni sezonda kullanacağı renk düzenini tanıttı.

paylaşım
yorumlar
LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı

Marquez, geçen sezon Jorge Lorenzo'dan boşalan Honda fabrika takımı koltuğuna geçmiş ve MotoGP kariyerine direkt olarak bir fabrika ekibiyle başlamıştı.

Başlangıçta çaylak sezonuna oldukça zorlu bir başlangıç yapan Marquez, sonrasında iyi bir tempo yakalamayı başardı ve hem Fransa hem de Aragon'da ikinci olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Sonuç olarak İspanyol sürücü, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.

Honda, COVID-19 nedeniyle ertelenen 2020 sezonu başlamadan önce 2021 yılı için KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro ile anlamıştı. Alex Marquez ise fabrika destekli bir sürücü olarak, 2021 için LCR'a geçti.

Marquez, Honda ile MotoGP'ye adım atmadan önce LCR ekibi ile çalışmış ve 2019'daki Valencia sezon sonu testinde takım için sürüş yapmıştı.

Marquez, LCR’nin 2021 renk düzeni hakkında şöyle konuştu: "Bu tasarımı ilk kez bugün gördüm ve o an hissettiğim şey inanılmazdı. Yeni motosikleti gördüğümde hissettiklerim inanılmazdı, gerçekten güzel ve özel renklere sahip."

“LCR'nin şampiyonada çok büyük bir geçmişi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu renklerle yarışmak benim için bir zevk. Daha önce de söylediğim üzere, görünüş önemli ama sonuçlar daha önemli. Bu nedenle iyi sonuçlar almaya çalışırken iyi renklerle yarışmak çok güzel bir şey."

Marquez, bu yıl Yamaha'nın resmi test sürücüsü haline gelen Cal Crutchlow'un yerine geçecek.

İspanyol sürücü, son yıllarda Honda ile mücadele eden Japon sürücü Takaaki Nakagami'nin takım arkadaşı olacak. Takım, Nakagami'nin renk düzenini yarın tanıtacak.

Şimdiye kadar Ducati, Yamaha, KTM, Tech 3 ve Avintia ekipleri, 2021 MotoGP motosikletlerini tanıtmışlardı.

Marquez'in eski takımı Honda ise yeni motosikletini pazartesi günü tanıtacak. Lansmana Alex'in kardeşi Marc Marquez ve Espargaro da katılacak.

Yamaha, Morbidelli'ye neden fabrika motosikleti vermediklerini açıkladı

Önceki haber

Yamaha, Morbidelli'ye neden fabrika motosikleti vermediklerini açıkladı

Sonraki haber

Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"

Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

6s
2
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

54 dk
3
Formula 1

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

10s
4
Formula 1

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

5s
5
Formula 1

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

4s
Son Haberler
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

1s
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

6s
Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

22 Şub 2021
Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

22 Şub 2021
Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı
MOTOGP

Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı

22 Şub 2021
Son Videolar
2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak 02:43
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4! 01:01
MotoGP
17 Şub 2021

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4!

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri 00:49
MotoGP
12 Şub 2021

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM 08:13
MotoGP
12 Şub 2021

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM

More from
Lewis Duncan
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı
MotoGP / Son dakika

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı

More from
Alex Marquez
Alex Marquez: "LCR Honda'ya geçiş 'sıfırdan başlamak gibi' olmayacak"
MotoGP / Son dakika

Alex Marquez: "LCR Honda'ya geçiş 'sıfırdan başlamak gibi' olmayacak"

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı" Teruel GP
Haber video
MotoGP / Son dakika

Marquez, Teruel'de podyum garantilemek için "şanslı olmalı"

Crutchlow: "Honda Marquez'i fabrika takımından ayırmakta haksız değil"
MotoGP / Son dakika

Crutchlow: "Honda Marquez'i fabrika takımından ayırmakta haksız değil"

More from
Team LCR
LCR, Nakagami'nin 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MotoGP / Son dakika

LCR, Nakagami'nin 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak
MotoGP / Son dakika

LCR, en az beş yıl daha MotoGP'de kalacak

Valencia MotoGP: İlk antrenmanda Nakagami lider Valensiya GP
MotoGP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: İlk antrenmanda Nakagami lider

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.