LCR, Alex Marquez'in 2021 motosikletini tanıttı

Marquez, geçen sezon Jorge Lorenzo'dan boşalan Honda fabrika takımı koltuğuna geçmiş ve MotoGP kariyerine direkt olarak bir fabrika ekibiyle başlamıştı.

Başlangıçta çaylak sezonuna oldukça zorlu bir başlangıç yapan Marquez, sonrasında iyi bir tempo yakalamayı başardı ve hem Fransa hem de Aragon'da ikinci olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Sonuç olarak İspanyol sürücü, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.

Honda, COVID-19 nedeniyle ertelenen 2020 sezonu başlamadan önce 2021 yılı için KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro ile anlamıştı. Alex Marquez ise fabrika destekli bir sürücü olarak, 2021 için LCR'a geçti.

Marquez, Honda ile MotoGP'ye adım atmadan önce LCR ekibi ile çalışmış ve 2019'daki Valencia sezon sonu testinde takım için sürüş yapmıştı.

Marquez, LCR’nin 2021 renk düzeni hakkında şöyle konuştu: "Bu tasarımı ilk kez bugün gördüm ve o an hissettiğim şey inanılmazdı. Yeni motosikleti gördüğümde hissettiklerim inanılmazdı, gerçekten güzel ve özel renklere sahip."

“LCR'nin şampiyonada çok büyük bir geçmişi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu renklerle yarışmak benim için bir zevk. Daha önce de söylediğim üzere, görünüş önemli ama sonuçlar daha önemli. Bu nedenle iyi sonuçlar almaya çalışırken iyi renklerle yarışmak çok güzel bir şey."

Marquez, bu yıl Yamaha'nın resmi test sürücüsü haline gelen Cal Crutchlow'un yerine geçecek.

İspanyol sürücü, son yıllarda Honda ile mücadele eden Japon sürücü Takaaki Nakagami'nin takım arkadaşı olacak. Takım, Nakagami'nin renk düzenini yarın tanıtacak.

Şimdiye kadar Ducati, Yamaha, KTM, Tech 3 ve Avintia ekipleri, 2021 MotoGP motosikletlerini tanıtmışlardı.

Marquez'in eski takımı Honda ise yeni motosikletini pazartesi günü tanıtacak. Lansmana Alex'in kardeşi Marc Marquez ve Espargaro da katılacak.