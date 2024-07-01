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MotoGP Hollanda GP

Lastik basıncı nedeniyle ceza alan Marquez, adil olmayan kuralları işaret etti

Sekiz kez dünya şampiyonu olan sürücü, MotoGP Hollanda GP'sinde neden ceza aldığını ve lastik basıncı kurallarının neden yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkladı

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Hollanda Grand Prix'sinin bir turunda MotoGP'nin minimum lastik basıncı kuralının sadece 0.01 bar dışında kaldı. İspanyol sürücü bunda, Enea Bastianini ile temasının suçlu olduğunu düşünüyor.

Gresini Ducati sürücüsü Pazar günü Assen'de yapılan 26 turluk grand prix'yi dördüncü bitirdi, ancak daha sonra MotoGP'nin minimum ön lastik basıncı kuralını ihlal ettiği için yarış sonrası 16 saniye zaman cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Marquez, ilk turdan itibaren lastik sıcaklığının garip bir şekilde düşük olduğunu hissettiğini ve bunu kontrol etmek için VR46 sürücüsü Fabio Di Giannantonio'nun sekizinci turda kendisini geçmesine izin vererek kirli havasını basıncı tekrar yükseltmek için kullandığını açıkladı.

Bu yardımcı olsa da, kural ihlali 21. turda Ducati'den Enea Bastianini'nin 1. virajda Marquez'i geçmesi ve temas nedeniyle pist dışına göndermesiyle gerçekleşti.

Marquez'in 15 tur boyunca (tüm yarış mesafesinin %60'ına denk geliyor) minimum 1.8 bar sınırında sürmesi gerekirken, pist dışına çıktıktan sonra toparlanırken basıncının yasal toleransın 0.01 bar dışına düşmesiyle bunu bir turla kaçırdı.

Marquez, limitin ne kadar altında kaldığı sorulduğunda "Bir tur için 0.01. Utanç verici ama kural kuraldır."

"Görevlilerle tartıştığımız tek şey, bu nedenle cezanın ertelenmesiydi, çünkü yarışta gördüğünüz gibi iyi bir şekilde başladım ama aniden ön tarafta garip bir şey olduğunu ve lastik basıncının çok düşük olduğunu gördüm."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonra öndeki baskıyı kontrol etmek için DiGia'nın geçmesine izin verdim ve tüm yarış boyunca onun arkasındaydım."

"İyi bir şekilde kontrol ediyordum, içerideydim. Ama beklemediğim şey Enea ile temasımdı, beni dışarı itti."

"O tur dışarıda kaldığımda bir saniye daha yavaştım ve 3. ve 5. virajlarda iyi zorlayamadım çünkü kaçış alanından geldikten sonra lastiğin nasıl olacağını bilmiyordum."

"Tekrar düştü, geri dönmesi iki tur sürdü ve bu iki tur beni bugün 15 tur olan minimum turun dışında bıraktı." şeklinde cevap verdi.

Bu durum kurallardaki bir kusurun altını çizdi. Marquez bu durumu FIM hakemlerine bildirmiş ve hakemler de sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez ile aynı fikirde olduklarını belirtmişlerdir.

Marquez, mevcut düzenleyici çerçeve kapsamında olduğu için aldığı cezayı kabul etmekle birlikte, gelecekte bir sürücünün lastik basıncı kurallarını istemeden ihlal etmesine neden olan olayların hafifletici nedenler olarak görülebilmesi için kuralların değiştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Lastik basıncı kurallarının Assen'de içinde bulunduğu durumu hesaba katacak şekilde değiştirilmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Marquez, "Olabilir ve bana söyledikleri şey, bunun gelecek için bir değerlendirme olabileceğidir."

"Ama şu anda kural kuraldır. Ve belki gelecekte değişebilir."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bence evet, özellikle de biri size çarpar ve pist dışına çıkarsanız. Çünkü sonuçta kurallar bir turda 16s kaybetmezseniz kuralları değiştiremeyeceğimizi söylüyor."

"Bu motosikletlerle, bir turda bir saniye veya 1,5 saniye daha yavaşsanız, basınç zaten 0,05 düşer. Kural bu olmalı, ama şu anda onlara söylediğim şey bu. Bunun bir savunma olup olamayacağını sormam gerekiyordu çünkü başka bir sürücüyle çarpıştığım için pist dışındaydım."

"Sormam gerekiyordu ve onlar da 'hayır, kurallar böyle' dediler. Ben de 'size katılıyorum' dedim. Kurallar şu anda böyle ve beklememiz gerekiyor." dedi.

Marquez, çarpışmalarının ardından Bastianini'ye bir pozisyon düşme emri verilmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bastianini ise Marquez'in kendisinin dışında kalmaya çalışarak daha fazla risk aldığına inanıyor.

Gresini sürücüsü Assen'de lastik basıncı kurallarını ihlal ettiği tespit edilen tek sürücü oldu. Marquez, Jerez sprintinde verilen beş cezanın ardından bu sezon ceza alan altıncı sürücü oldu.

Yönetmelik geçen yıl uygulamaya konulduğundan bu yana, takımlar için yarışçılarının karşılaşabileceği yarış koşullarına uygun basıncı ayarlama konusunda baş ağrısına neden oldu. Bu, tüm takımın dahil olduğu bir süreç ve lastik teknisyenleri sadece tavsiyelerde bulunabilen Michelin tarafından belirlenmiyor.

Marquez'in takımı onun altıncı sıradan başlayarak grupta yer alacağını öngörmüştü ve bu nedenle ikinci turda kendini üçüncü sırada bulması onu riske attı. Bu, sekizinci turda Di Giannantonio'ya neden el salladığını açıklıyor, ancak ön basıncının VR46 Ducati'nin arkasında sadece 0,1 bar arttığını ve bunun beklenenden çok daha az olduğunu belirtti.

Ayrıca Assen'deki iklim koşullarının da basınç sıkıntısında rol oynadığına işaret etti.

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