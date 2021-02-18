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MotoGP / Son dakika

KTM'nin sözüne ilk inanan Petrucci olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Tech 3 KTM MotoGP takımının yeni sürücüsü Danilo Petrucci, 2019 sezonunun ardından KTM'ye ve takımın motosikletinde gösterdiği gelişime ilk inanan isim olduğunu söyledi.

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KTM'nin sözüne ilk inanan Petrucci olmuş

Son iki sene Ducati fabrika takımı adıma mücadele eden Petrucci, takımla yollarının ayrılmasının ardından doğrudan KTM ile anlaştı ve bu kapsamda fabrika desteğiyle Tech 3 takımında mücadele edecek.

MotoGP'de iki yarış kazanan Petrucci, pandemiden etkilenen 2020 sezonunda KTM galibiyet almadan anlaşmaya varmıştı. Petrucci, KTM'nin gelişimini 2019'da gördüğünü söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Petrucci, "Tabii ki daha fazlasını bekliyorum. Son iki sene, her sene birer galibiyet alabildim."

"Ancak 2019 sonunda getirdikleri güncellemelerle KTM'yi gören ve onlara inanan ilk kişi bendim."

"Ducati'de geçirdiğim 6 senenin ardından KTM gibi başka bir üreticiye geçiyor olmak büyük bir değişiklik. 2019'un son bölümünde onların gelişimini gördüm. 2020'nin başından beri motosiklet çok hızlı."

"Şampiyonanın henüz 3. yarışında ve son yarışında kazandılar. Bu açıdan benim için büyük bir fırsat olacak."

"Tabii ki hedefim yeniden kazanmak, KTM ile kazanmak, bu üretici ile kazanmak olacak. Böylece iki farklı üretici ile kazanmış olacağım. Bunu başarabilen çok az sürücü oldu. Büyük hedefim bu. Bunu başarmak istiyorum." dedi.

Petrucci, bir kez daha uydu takımında olacağı için fabrika takımına geçebileceğini kanıtlama konusunda üzerinde baskı olacağını kabul ediyor.

Petrucci, "Evet, baskı olacak ancak Pramac'taki gibi fabrika sürücüleri ile aynı motosiklete sahip olursam, bu ilk sıralar için mücadele edebileceğim manasına gelir."

"Mesela, geçen sene Miguel Tech 3 ile iki yarış kazandı. Bu yüzden baskıyı önemsemiyorum çünkü tam olarak fabrika motosikletine sahip olacağımı biliyorum. Bu yüzden önde olmalıyım. Red Bull takımındaki sürücülerden daha az ya da çok baskı olmayacak."

"Uydu takımında olmanın bu açıdan bir avantajı ya da dezavantajı olacağını düşünmüyorum. Teknik açıdan motosikletler aynı olacak. Bu yüzden, ne yazık ki, dört sürücü içerisinde en yaşlısı ama aynı zamanda en deneyimlileri ben olacağım."

"MotoGP'de başka motosikletler de kullandım, bu yüzden onlara deneyimlerimi aktarabilirim. Red Bull fabrika takımına göre büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Biz de fabrika destekli olacağız." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Tech 3
Editör Lewis Duncan

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