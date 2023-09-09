KTM'nin radikal yeni MotoGP şasisi Avrupa markalarının gerçek başarısını gösteriyor

Karbon fiber şasi MotoGP'de yeni bir konsept değil, ancak Ducati'nin 2009, 2010 ve 2011 motosikletleriyle bunu yapmasından bu yana bu malzemeden yapılmış tam bir çerçeve kullanılmadı.

Casey Stoner ile yarış kazanmasına rağmen Ducati, çelik kafes şasi kullandığı 2007'deki şampiyonluk formunu korumakta zorlandı ve 2012'de geleneksel alüminyum tasarıma geçerek karbon konseptini terk etti.

KTM 2017'de ilk kez sahneye çıkıp Avusturyalı markanın DNA'sının bir parçası olan çelik kafes şasiyi geri getirene kadar alüminyum şasiler tüm yarışlarda standarttı.

KTM, MotoGP'de rakiplerine katılarak alüminyum şasiye geçerek rekabet gücü bulacağı yönündeki önerileri düzenli olarak savuşturdu, ancak kararlı bir şekilde silahlarına bağlı kaldı.

KTM, 2020'den bu yana (her sezon) en az bir yarış kazandı ve kararlılığının karşılığını aldı.

Ancak Cuma günü Misano'da, 31 kez MotoGP yarışı kazanan Pedrosa'nın her iki antrenman seansını da karbon fiber şasi üzerinde tamamlaması ve günü üçüncü sırada bitirmesi, KTM'nin bir sonraki geliştirme adımının ipuçlarını verdi.

Aprilia yakın zamanda kendi karbon fiber şasisini test ederken, çok sayıda üretici son birkaç sezonda alüminyum şasilerinde karbon ekler kullandı.

Ancak KTM, Pedrosa'nın bu hafta sonu yapılacak Grand Prix'den önce sadece kısa bir süre test edildiğini iddia ettiği konseptiyle açıkça ileri bir aşamada.

Pedrosa, KTM'nin yeni karbon fiber şasisini kullanarak antrenmanları üçüncü sırada tamamladı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şasi hakkında soru sorulduğunda Pedrosa - tüm KTM gibi - temkinli kaldı: "Farklı bir şasi kullanıyoruz. Hâlâ test ediyoruz ve farklı bilgiler ediniyoruz."

"Size bu konuda detay veremem ama kesinlikle farklı bir his var."

"Test ediyoruz ve bu hafta sonu sürücülerle seanslara katıldıktan sonra elde edebileceğimiz tüm bilgileri özetleyeceğiz ve gelecek için daha fazla veri elde edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

Her şaside olduğu gibi, KTM'nin karbon fiber örneği de dönüş ve yol tutuşunu iyileştirmeye çalışıyor - yol tutuşu son yıllarda KTM sürücüleri için Aşil tendonu gibi bir şey oldu."

Avusturya GP hafta sonu bunun mükemmel bir göstergesiydi. RC16 ham beygir gücü açısından Ducati ile yarışabilirken, Brad Binder virajlardan ilk çıkışta GP23'e yetişemedi.

Bagnaia, Red Bull Ring'de sprint yarışını iki saniyenin üzerinde, grand prix'yi ise beş saniyenin üzerinde bir farkla kazandı.

Saf performans açısından, KTM'nin yeni şasisinin şu anda ne kadar kazanç sağladığını ölçmek neredeyse imkansız. Ancak en azından Cuma günü Misano'da üçüncü olan Pedrosa ile dokuzuncu olan Binder arasındaki fark 0.155 saniyeydi.

MotoGP'de aerodinamik ve sürüş yüksekliği cihazları üzerinde çok fazla geliştirme yapıldı, ancak şasi bir sonraki savaş alanı gibi görünüyor - en azından aero ve RHD'ler önümüzdeki sezonlarda düzenlemelerde azaltılırsa.

KTM'nin bu şasiyle atacağı bir sonraki adım, Jack Miller ve Binder'in muhtemelen yeni şasiyi ellerine alacakları Pazartesi günkü Jerez testinden sonra belli olacak.

Ancak bu şasinin temsil ettiği şey, Avrupalı üreticilerin hareketsiz kalmaya ne kadar isteksiz oldukları.

Japon üreticiler Yamaha ve Honda MotoGP sıralamasında geriye düştü Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, KTM ve Aprilia'nın hepsi güç dengelerinde öne geçerken, Japon rakipleri Honda ve Yamaha'nın eski zihniyetlerini geride kaldılar ve projelerini ilerletmekte zorlanıyorlar.

KTM'nin denenmiş ve test edilmiş çelik şasi konsepti, yıllar boyunca sayısız disiplinde kendisine iyi hizmet etti ve MotoGP'de başarı getirdi. Ancak, şampiyonluk yarışçısı olmak için son adımı atmaya çalışırken KTM, kutunun dışına bakmaktan korkmuyor.

Pedrosa hem Japon hem de Avrupa çalışma metodu konusunda deneyim sahibi olarak şunları söyledi: "Sadece KTM adına konuşabilirim ve gördüğünüz gibi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bence yeni teknolojilere ve yeni yöntemlere açıklar ve takım çok iyi çalışıyor."

Gelecek yıl sezon öncesi testler geldiğinde, her üreticinin garajında karbon fiber şasiler görürseniz şaşırmayın...