MotoGP Portekiz GP
KTM'den Acosta’ya veda mesajı: “Her genç sporcu için örnek bir isim”
KTM yöneticileri Aki Ajo ve Pit Beirer, gelecek sezon Ducati'de Marc Márquez'in takım arkadaşı olmaya hazırlanan Pedro Acosta'ya özel bir mesajla veda etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 12:50
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Red Bull MotoGP Rookies Cup döneminden bu yana KTM bünyesinde yetişen, çaylak sezonunda Moto3 ve iki yıl sonra Moto2 dünya şampiyonluklarını kazanan Pedro Acosta, bu hafta sonu Valensiya’da takımıyla son yarışına çıkacak. 2024'te yükseldiği MotoGP'de RC16'nın en istikrarlı ismi olan ve bu yıl Avusturya'da ilk MotoGP zaferini elde eden genç yetenek, 2027'de Ducati fabrika takımına geçmeye hazırlanıyor.
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Acosta ile hem alt serilerde hem de Red Bull KTM takım patronu olarak MotoGP'de birlikte çalışan Aki Ajo, Valensiya öncesi duygusal bir veda mesajı yayımladı: "Pedro özel bir yetenek ve onun Red Bull KTM takımlarımızdan yükselerek ilerlemesini izlemek büyük bir keyifti.”
“Bünyemize çok genç yaşta katıldığı ve hem insan hem de profesyonel olarak burada büyüdüğü için aramızda güçlü bir bağ oluştu. Yeteneğini büyük bir yarış tutkusu ve adanmışlıkla birleştirdi, bu da onu her genç sporcu için örnek bir isim haline getiriyor.”
“Pedro kariyerinde çok daha fazlasını başaracak. Biz de hikayesinin önemli bölümlerine katkıda bulunduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Valensiya hepimiz için çok özel bir hafta sonu olacak."
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
KTM Motorsporları Direktörü Pit Beirer ise elindeki imkanlardan her zaman en yüksek verimi almayı başaran Acosta'ya teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı: " Bu sporda Pedro'nun yeteneğine ve kazanma hırsına sahip isimleri her zaman göremiyoruz.”
“Elindeki paketten her zaman en üst verimi almayı başaran etkileyici bir genç. Her şey için ona minnettarız ve Red Bull KTM sürücüsü olarak çıktığı her yarışı izlemekten büyük keyif aldık.”
“Her klasmanda yetenek vadeden bir çaylaktan tüm sınavları rekorlarla geçen bir sürücüye dönüştü. Etrafında çok güçlü bir ekip kurdu ve bu yılki Avusturya galibiyeti hepimiz için çok duygusal bir andı.”
“Umarım Valensiya bize yakışan bir final olur, gelecekte her şey gönlünce olsun Pedro."
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- Motorsport.com Ekibi
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