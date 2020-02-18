KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!
KTM ve uydu takımı Tech3, RC16'larının 2020 MotoGP sezonunda mücadele edecekleri yeni renk düzenlerini tanıttılar.
Avusturyalı üretici, 2017 yılında MotoGP'de yarışmaya başladı ve bu yıl serideki dördüncü yılını geçirecek. Takımın ilk ve tek podyumunu 2018 Valencia'da alan Pol Espargaro, son yıllarda olduğu gibi takımla yarışmaya devam edecek ve takım arkadaşı 2019 yılında Moto2'yi ikinci bitiren çaylak Brad Binder olacak.
Johann Zarco'nun bu yıl da takımda kalması gerekiyordu ancak geçen yıl RC16 ile yaşadığı zorlukların ardından iki yıllık anlaşmasını erkenden fesh etti.
KTM geçen sezon üreticiler şampiyonasında beşinci olurken, sürücüler şampiyonasında Espargaro 11. sırada yer aldı.
Herve Poncharal'ın Tech3 takımı ise geçen yıl Yamaha ile 20 yıllık ilişkisini sonlandırarak KTM'in uydu takımı haline gelmişti.
Çaylak Miguel Oliveira, Tech 3 ile Avusturya'da sekizinci oldu ve ilk ona girdi. Ancak buna rağmen takımlar şampiyonasında sondan ikinci olabildiler.
Oliveira, bu yıl Tech3 ile yarışmaya devam edecek ve takım arkadaşı MotoGP'de tam zamanlı olarak yarışmaya başlayan Iker Lecuona olacak.
Fabrika takımı 2020'de geçen yılla aynı renk düzenine sahip olacak. Ama Tech3 Red Bull'un Simply Cola markasının renklerine sahip olacak. Bu da mavi, gümüş ve kırmızı renk düzenine sahip olacakları anlamına geliyor.
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
Fotoğraf: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
Fotoğraf: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
Fotoğraf: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16
Fotoğraf: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16
Fotoğraf: KTM Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing , Tech 3
|Editör
|Lewis Duncan
KTM ve Tech3, 2020 renk düzenini tanıttı!
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