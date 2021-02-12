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MotoGP / Son dakika

KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!

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KTM ve Tech 3, 2021 MotoGP renk düzenini tanıttı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

KTM ve uydu ekibi Tech 3, 2021 MotoGP sezonunda yarışacakları görünümleri resmi lansman sunumunda açıkladı.

MotoGP'de mücadele etmeye 2017'de başlayan KTM, serideki beşinci yılına girecek ve Tech 3'ya üçüncü kez motosiklet tedarik edecek.

Takım geçen yıl serideki ilk galibiyetini çaylak Brad Binder'le Çek GP'de alırken, Miguel Oliveira da Steiermark ve Portekiz'de Tech3 ile zafere ulaşmayı başardı.

KTM, bu yıl fabrika ekibinde Binder ve Oliveira ile mücadele ederken, Tech 3'nın kadrosunda Iker Lecuona ve Ducati'den ayrılan Danilo Petrucci yer alacak.

KTM patronu Pit Beirer, "Şimdiye kadarki tüm yolculuğumuz hayal gibiydi, ancak proje aynı zamanda bu sınıfta yarış kazanma hayaliyle başladı ve geriye dönüp tüm bu galibiyetleri elde ettiğimizi görmek harika."

"Ama kesinlikle şampiyonluk adayı olduğumuzu taahhüt etmek istemiyorum."

"Bence bu baskının padoktaki diğer üreticiler üzerinde olması gerekiyor, ancak bu galibiyetlerle hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
1/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
2/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
3/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
4/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
5/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
6/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
7/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
8/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
9/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
10/11

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Factory Racing RC16

Red Bull KTM Factory Racing RC16
11/11

Fotoğraf: KTM Images

Fabrika ekibinin renkleri büyük ölçüde geçen yılla aynı kalırken, Tech 3, Red Bull'un ana sponsorluğunu çekmesinin ardından yepyeni bir turuncu renge sahip olacak.

Tech 3'nın yeni renk düzeni hakkında da konuşan Beirer şunları ekledi: "O motosiklete bakmak bizi gülümsetiyor. Bu KTM'in MotoGP'ye geldiğinin çok net bir işareti."

"Motosikleti bu şekilde gördüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz ve yarışta görmek için sabırsızlanıyorum çünkü motosikletler en üst pozisyonlara çıktıklarında her zaman güzel görünüyorlar."

"Ancak KTM'in MotoGP'ye geldiğinin çok açık bir ifade olduğunu düşünüyorum."

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
1/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
2/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
3/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
4/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
5/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
6/13

Fotoğraf: KTM Images

Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3

Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3
7/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
8/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
9/13

Fotoğraf: KTM Images

Red Bull KTM Tech 3 RC16

Red Bull KTM Tech 3 RC16
10/13

Fotoğraf: KTM Images

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3
11/13

Fotoğraf: KTM Images

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3
12/13

Fotoğraf: KTM Images

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3

Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3
13/13

Fotoğraf: KTM Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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