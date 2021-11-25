KTM teknik direktörü Leitner'in yerini Guidotti alacak

KTM, gelecek yıl MotoGP'deki altıncı sezonuna girecek ve son iki yılda ileriye gidip, önemli zaferler elde etmesinin ardından, projeyi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorlar.

Bu kapsamda KTM, MotoGP programını güçlendirebilmek adına Guidotti ile anlaştı.

MotoGP'de büyük bir deneyime sahip olan Guidotti, takımla geçirdiği dokuz yıllık sürecin ardından Pramac'tan ayrılacak.

Pramac'ın takım yöneticisi olan Guidotti, geride kalan süreçte Ducati ile yakın bir işbirliği içerisindeydi ve KTM'yi şampiyonada daha da yukarılara taşımakla görevlendirilecek.

Guidotti'nin adı son dönemde, geçen yıl Joan Mir'le şampiyon olan ancak bu yıl galibiyet dahi alamayan Suzuki takımıyla anılıyordu ve 2022'de takım yöneticisi olacağı iddia edilmişti.

Görevinden ayrılan Leitner ise, Honda-HRC'de Dani Pedrosa'nın pist mühendisiydi ve daha sonra KTM'e katılmıştı.

Avusturyalı mühendis, o dönem Honda RC213V'yi çok iyi bildiği için, takımın MotoGP'ye geçişini yönetmek adına KTM tarafından göreve getirilmişti.

Şu anda gridin en iyi motosikletine sahip olan üretici Ducati. Bu nedenle KTM'nin, Ducati motosikletini bilen ve markanın çalışma yöntemlerine hakim olan Guidotti ile anlaşması, sürpriz değil.

KTM, perşembe sabahı Leitner'ın şu anki görevinden ayrıldığını resmi olarak duyurdu, fakat danışmanlık rolü sayesinde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

KTM, 2020 sezonunun üçüncü yarışı olan Brno'da, çaylak Brad Binder ile zafere ulaşmış ve serideki ilk zaferini almıştı. Daha sonra Tech3, Miguel Oliveira ile Steiermark'ta zafere ulaştı.

Bu yıl hem Binder hem de Oliveira, birer yarış kazanmayı başardılar. Ancak genel olarak geçen yıldan daha geride kaldılar.

Tech3'nın en iyi sonucu da Danilo Petrucci'nin Le Mans'daki beşinciliğiydi.

KTM fabrika takımı gelecek yıl Binder ve Oliveira'yı tutarken, Tech3'da Remy Gardner ve Raulf Fernandez yarışacak.