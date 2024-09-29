KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
KTM Factory Racing takım menajeri Francesco Guidotti'nin 2024 MotoGP sezonunun bitiminde hem görevinden hem de takımdan ayrılacağı açıklandı.
Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Guidotti, 2022 MotoGP sezonunun başında Pramac Ducati'den KTM'e katılmıştı. Sözleşme imzaladığı dört sezonun sadece üçünü tamamladıktan sonra görevinden ayrılacak.
KTM, MotoGP takım lideri olarak Guidotti'nin yerine kimin geçeceğine dair herhangi bir açıklama yapmamış olsa da bu hafta sonu padokta yapılan konuşmalar, kendi adını taşıyan Ajo Motorsport Moto2 ve Moto3 takımlarının kurucusu ve yöneticisi Aki Ajo'nun onun yerine geçebileceğini gösteriyor.
KTM Motorsporları Direktörü Pit Beirer, "Francesco ile geçirdiğimiz üç yılın ve çalışma yöntemlerinde kaydettiğimiz pek çok olumlu ilerlemenin ardından, takımı farklı bir liderlik yaklaşımıyla hareket ettiriyoruz."
"Bu değişiklikleri yapmak asla kolay bir süreç değildir ve Francesco'ya MotoGP hikayemizde yaptıkları için içtenlikle teşekkür edebiliriz."
"2025, bu yakın ve heyecan verici sporda tüm programa bazı büyük hareketler getirecek ve şimdi ileriye doğru adımlar atmaya devam etmek için temelleri atıyoruz." şeklinde konuştu.
Brad Binder, Red Bull KTM Fabrika Yarışı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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