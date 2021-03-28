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MotoGP / Katar GP / Son dakika

KTM sürücüsü Binder, Katar MotoGP’den sonra ‘’hayattan zevk almıyor’’

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Betim Aker

Brad Binder, kötü geçen MotoGP Katar Grand Prix’sinden sonra ‘’hayattan zevk almadığını’’ itiraf etti.

KTM sürücüsü Binder, Katar MotoGP’den sonra ‘’hayattan zevk almıyor’’

KTM, yeni motosikletiyle katıldığı sezon öncesi testlerinde, Losail pistinin motosiklete uymayan özellikleri dolayısıyla zorlanmıştı.

Bu zorluklar, aynı şekilde Katar Grand Prix’sinde de devam etti. Sıralama sonrasında 19. olan Binder, yarışın son aşamalarına doğru ön lastiklerinde aşınma yaşadı ve yarışta sadece on dördüncülüğe kadar yükselebildi.

Binder, Pazar günü yarıştan sonra şu şekilde konuştu: ‘’Gerçekten iyi bir start aldım, ki bu çok olumluydu çünkü geçtiğimiz sezon iyi start alma konusunda zorlanmıştım. Sonunda iyi bir start aldığımı görmek güzel.’’

‘’Ön taraftaki grubu görebiliyordum ve gerçekten bugünün bizim günümüz olduğuna inanmıştım.’’

‘’Rekabetçi olabileceğimizi düşündüm ve ne yazık ki finişe dokuz tur kala, ön lastiğimin sağ tarafında bir sorun çıktı.’’

‘’Ön tarafı zorladığımı fark ettim, ekranıma baktım ve dokuz tur kaldığını gördüm. Sonrasında başımın belada olduğunu anladım.’’

‘’Dolayısıyla, o andan sonra, sadece yarışta kalmaya çalıştım.’’

‘’Bu da işin bir parçası. Şu anda hayattan çok zevk almıyorum ve takımım da çok keyifli değil.’’

‘’Biz bu işte birlikteyiz ve tek yapabileceğimiz şey, kendimizi bu çukurdan çıkartmak.’’

‘’Bunu hayattan nefret ederek yapmaktansa, gülümseyerek yapmak daha iyi.’’

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder’ın takım arkadaşı Miguel Oliveira ise, Cumartesi günü iyi bir hız göstermesine rağmen, Pazar günkü yarışa 15. sırada başladı ve Binder'ınkine benzer ön lastik sorunları yaşadı.

Yarışı 13. sırada tamamlayan Oliveria, herkesin hava koşulları nedeniyle yumuşak lastik kullanmak zorunda olduğu Katar’da, ön lastik sorunlarından dolayı performansının etkilendiğini söyledi.

Michelin’e karşı hüsranını belirten Oliveira, ‘’Ne yazık ki, doğru çizgi, doğru ısı ve doğru performans arasındaki çizgi çok ince.’’

‘’Dürüst olmak gerekirse, bu gerçekten hayal kırıklığına neden oldu çünkü Katar’da lastikler tercihe göre değil elemeyle seçildi.’’

‘’Yumuşak lastik kullanmak bizim tercihimiz değildi. Bunu kullandık çünkü başka lastik kullanamıyorduk.’’

.

‘’Bu yüzden biz de hava sıcak değilken sertleri kullandık ve sert lastik kullanabildiğimiz zaman rekabetçi oluyoruz.’’

‘’Bir lastik üreticisi olarak, farklı seçeneklerimiz olması gerektiğini anlıyorsunuzdur ve Michelin’in sahip olduğu tecrübeyle birlikte, bunların gerçekten işe yaraması gerekiyor.’’

‘’Ancak tam tersi oldu. Bir motosikleti, belirli tür bir lastik üzerine geliştirmek için altı ay harcıyoruz ve bu lastik kaldırılıyor, bu olamaz.’’

‘’Bu yüzden, sonuçların herhangi bir motosiklet sorununa bağlı olduğunu düşünmüyoruz.’’ dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Pilotlar Brad Binder
Editör Lewis Duncan

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