KTM sonunda holeshot aparatını kullanmaya başladı

Holeshot adı verilen aygıt, startta motosikletin alçalmasını sağlıyor ve bu sayede sürücüler, startta motosikletin önünü kaldırmadan daha iyi bir şekilde kalkıyorlar.

Ducati bu sistemi ilk olarak 2018'de Pramac motosikletlerinde kullandı ve o sene boyunca sistemi geliştirmeye devam etti. Geliştirilen sistem ile Ducati sürücüleri tur içerisinde motosikleti alçaltabiliyorlar.

KTM dışında diğer üreticiler de benzer sisteme geçiş yaptılar. Aprilia ön tarafı alçaltıyor ancak en gelişmiş sistem Ducati'de bulunuyor.

KTM, sonunda kendisi de benzer bir sistemi motosikletine ekledi ve Le Mans'da Cuma günü test etti. KTM sürücülerinin sistemi yarışta kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.

Pol Espargaro, "Bunu kullanmayan tek isim biziz ve şu anda onu motosiklete ekledik. Dani Pedrosa onu Portimao'da test etti ve her şey yolundaydı. Ancak onunla daha fazla start almalı ve hakkında daha fazla bilgi toplamalıyız. Öğleden önce ve sonra birer kalkış yaptık. Birisi ıslak zeminde, diğeri kuru zemindeydi."

"Daha fazla deneyim kazanmalıyız ancak şimdilik iyi görünüyor. Yarışıp yarışmayacağımızı henüz bilmiyoruz. Biraz daha fazla start almalı ve çalıştığından, ilk virajda bizi etkilemeyeceğinden emin olmalıyız çünkü ilk viraj çok hızlı. Orada sorun yaşamak istemeyiz." dedi.

Brad Binder, "Sistemi sabah denedim. Öğleden sonra da denemeyi planlıyorduk ancak seansın sonunu getiremedim. Bu yüzden bir kez daha test etme şansım olmadı. Ancak evet, şu ana kadar güzel göründü."

"Onu denemek ve her şeyin tam olarak nasıl çalıştığını görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var." dedi.