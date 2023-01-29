KTM, Red Bull'un vereceği desteğe rağmen "temkinli"
KTM Sportif Direktörü Pit Beirer, RC16'nın gelişimine destek veren Red Bull Racing ile işbirliği konusunda epey heyecanlı görünüyor ancak tek odak noktalarının aerodinami olmaması gerektiği görüşünde.
Geçen yıl Ağustos ayında KTM CEO'su Stefan Pierer, son iki sezondur Max Verstappen ile Formula 1 dünya şampiyonu olan Avusturyalı takımla anlaştıklarını ve onların aerodinami departmanından destek alacaklarını açıklamıştı.
Red Bull'un teknik departmanının başında da dört tekerlekli motor sporları tarihinin en etkili mühendislerinden biri olarak kabul edilen Adrian Newey var.
Kağıt üstünde bunun KTM için oldukça faydalı olacağı düşünülüyor. Ancak Beirer, sadece aerodinamiye odaklanmalarının dikkatlerini dağıtabileceği görüşte.
Başka bir deyişle, kimse Red Bull ile yapılan anlaşmanın her derde deva olmasını beklememeli.
Sözlerine bunun son derece faydalı bir anlaşma olabileceğini kabul ederek başlayan Beirer, sonrasında şöyle devam etti: "Aerodinami, elbette yapbozun bir parçası fakat gerisi de çok önemli."
"Arkamıza yaslanıp Red Bull'un her şeyi çözmesini bekleyemeyiz, bu nu yapmak gerçekçi olmaz."
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
Fotoğraf: KTM Images
"Fabrikada şasi, motor, elektronik aksam, amortisörler ve çok daha fazlası üzerinde çalışan 150 kişi var."
"Hepsi, nerede gelişebileceğimizi anlamak için büyük çaba gösteriyorlar. Bütçenin yarısını sadece aerodinamiye harcayamayız."
"Bu, projenin tamamına eklenen bir parça."
KTM, Red Bull sayesinde motosikletin aerodinamik performansını en iyi takımlar (Ducati) seviyesine çıkarmayı umuyor.
Rüzgâr tünelindeki çalışmalar çoktan başladı fakat geri kalan tüm alanlarda aynı çaba gösterilmezse, tüm bu çalışmaların pek bir etkisi olmayacak.
Beirer, "0.2 saniye daha yavaş giderseniz, podyumdan yedinciliğe gerilemezsiniz, puan barajının dışında kalırsınız."
"Zayıf yönünüz ne kadar küçük olursa olsun, puan kazanmanız zorlaşır. Geçen sene olan buydu."
"Başka bir yerde, iyi bir temel ve iyi bir sürücüyle oldukça başarılı olabilirsiniz. Fakat MotoGP'de böyle bir şey olmaz."
"Küçük bir hata yaparsınız, herkesin gerisinde kalırsınız." diye ekledi.
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