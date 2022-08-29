KTM, Red Bull'un F1 mühendislerinden yardım alacak

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2017 yılında kendi fabrika takımı ile MotoGP'ye giriş yapan KTM, 2019’da Tech3 ile anlaştı ve ilk uydu takımını kurmuş oldu.

En üst sınıftaki altı sezonunda Miguel Oliveira ve Brad Binder’le altı zafere imza atan KTM, şu anda Avrupalı rakipleri Aprilia ve Ducati'nin gerisinde kalıyor -özellikle Aprilia, RS-GP ile son iki sezonda muazzam bir atılım yaptı.

Aprilia'nın başarısı büyük ölçüde 2019'da –daha önce F1 Ferrari'de spor direktörü olarak görev yapan ve ayrıca Toro Rosso ve Minardi'de çalışan– CEO Massimo Rivola'nın F1'den yetenekli kişileri işe alarak takımını şekillendirmesinden geliyor.

Rivola, MotoGP'nin kilit rol oynayan teknik alanlarının aerodinamik ve lastik aşınmasının geliştirilmesine yardımcı olmak için F1 mühendislerini görevlendirdi ve tüm çalışmaların ardından anda Aprilia, üreticiler şampiyonasında Yamaha'nın arkasında üçüncü sırada.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro sürücüler şampiyonasında 168 puanla ikinci sırada yer alırken, KTM'nin lider sürücüsü Brad Binder 107 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Aprilia'nın yaklaşımından etkilenen Pierer, Avusturyalı markanın 2023'ten itibaren enerji içecekleri devi Red Bull ile yakın bağlantılarını kullanarak aynı şeyi yapmayı planlıyor.

Motorsport.com'a konuşan Pierer, "Aprilia, F1 ile MotoGP deneyimini birleştirdi."

“Yeni patron [Rivola] çok akıllı; onu seviyorum. F1'den geldi ve beraberinde aerodinamik düzeyde sahip olduğu çok fazla deneyimi de getirdi."

"Suzuki'nin ayrılacağı düşünülürse, 2022'de iki Japon'a karşı üç Avrupalı üretici olacağı için çok mutluyum."

“Avrupalı üreticiler arasında rekabet olmasını seviyorum. Japon markalarını yenmeyi seviyorum, bu kadar basit."

"Gelecek yıl F1'den gelen personele olan bağlılığımızı artıracağız. Neyse ki, F1’in kazanan takımı olan Red Bull ile uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var, bu yüzden hangi kapıyı çalacağımızı biliyoruz."

"Red Bull'un çok fazla deneyime sahip yüzlerce aerodinamik teknisyeni var. Bu, 2023'ün anahtarlarından biri olacak." dedi.

Çeviri: Berkay Topuk

Sergio Perez, Red Bull Racing in the garage Photo by: Charles Coates / Motorsport Images