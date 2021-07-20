KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş

Tech3 KTM'nin Moto2'den Remy Gardner'la anlaşma yapmasının ardından, Petrucci'nin 2022 için takımdaki yeri belirsizliğini koruyor.

Herhangi resmî bir açıklama yapılmasa da, Autosport Tech3'ün Raul Fernandez'le de anlaşma yaptığını düşünüyor.

Petrucci daha önce Autosport'a verdiği röportajda, diğer MotoGP takımlarıyla konuşmadığını ve sadece KTM'yle devam etmek istediğini söylemişti ve boyu ile ağırlığı nedeniyle Dünya Superbike şampiyonasına geçiş yapmanın zor olabileceğini eklemişti.

İtalyan sürücü geçtiğimiz ay, MotoGP'deki yerini kaybetmesi durumunda ralliye geçmek gibi bir ''hedefi'' olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz ay Autosport'a konuşan KTM motor sporları patronu Pit Beirer de Petrucci'nin istediği buysa, markanın ona bu yolda destek olacağını söyledi.

Autosport tarafından Petrucci'yi, ralliye geçmek konusunda destekleyip desteklemeyeceği sorulan Beirer şu ifadeleri kullandı: ''Kesinlikle. Öncelikle ona şunu söylemek istiyorum ki, hâlâ padokta yapacağımız işler bitmedi, birlikte performans göstermeye devam edeceğiz.''

''Benim açımdan bu büyük bir hedef ancak o iyi bir çocuk. Onu ve onunla çalışmayı çok seviyoruz.''

''Onun babasını da seviyoruz çünkü yıllarca babası KTM'yle çalıştı.''

''Eğer ralliye geçmek istiyorsa, kesinlikle onun ortağı olacağız.''

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petrucci, yedi yıl Ducati motosikleti kullandıktan sonra KTM'ye yaptığı geçişte zorlandı.

Bu sezon gerçekleştirilen dokuz yarışta aldığı en iyi sonuç bayrak yarışı yapılan Fransa Grand Prix'sindeki beşincilik oldu ve kuru zemindeki en iyi sonucu da İtalya Grand Prix'sindeki dokuzunculuktu.

Petrucci'nin yaşadığı en büyük sorun, 2020'de tanıtılan Michelin'in daha yumuşak yapılı arka lastiklerinin kendisi için fazla yumuşak kalması oldu. 181 cm uzunluğunda ve 80 kg ağırlığında İtalyan sürücü, griddeki en uzun ve en ağır sürücü.

Sonuç olarak da, sıralama turlarında lastiklerden en iyi performansı çıkarmakta zorlanıyor ve vücudunun boyutu da onun en yüksek hızlara çıkmasına mani oluyor.