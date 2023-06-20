KTM: "Pedro Acosta'dan vazgeçmeyeceğiz"

Birkaç senedir "yeni Marc Marquez" olarak gösterilen Pedro Acosta, Moto2'deki ikinci yılında herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

Son iki yarışı kazanmayı başaran Acosta, şu anda şampiyonada dört galibiyetle ikinci sırada yer alıyor, şampiyona lideri Tony Arbolino ile fark ise sadece 15!

Birçok kişiye göre Acosta'nın gelecek sezon hiç ara vermeden MotoGP'ye gelmesi gerek, kendisi de bu isteğini gizlememekte.

Genç sürücüleri yetiştirmekte iyi, kullanmakta kötü olduğu bilinen KTM ise acele etmiyor.

Speedweek.com'a konuşan KTM takım patronu Pit Beirer, "Evet, söylentiler doğru: Pedro bize gelecek sezon MotoGP'de yarışmak istediğini iletti."

"Ancak görüşmeler henüz sona ermedi. Kendimizi ille de medyada çokça duyduğum 30 Haziran tarihine endekslemek istemiyoruz."

"Pedro'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağız, nitekim kendisi inanılmaz iyi bir sürücü ve bizimle kalmasını istiyoruz."

"Fakat gelecek sezon GASGAS Tech3'te kimin yer alacağına yönelik kararı 30 Haziran'a kadar bekleteceğiz. Ağustos ayına, yani Avusturya GP'sine kadar acelemiz yok."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'in Avusturya'yı beklemek istemesinin en önemli sebebi Pol Espargaro.

Portekiz'deki açılış yarışının henüz antrenman turlarında ağır bir sakatlık geçiren Espargaro, ilk yedi yarışı kaçırdı ve kendini hazır hissetmesine rağmen son iki hafta sonunda yarışmasına izin verilmedi.

Takımla gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Espargaro'nun Assen'de dönme ihtimali var, bu olmazsa da Avusturya'da kesinlikle dönmüş olacak. KTM, sürücüsünün nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Beirer, "Elimizdeki dört sürücüyle devam etmek isteriz, eğer ki fazladan bir koltuğa ihtiyacımız olursa bunun da üstesinden gelebiliriz."

"Pedro Acosta'dan vazgeçmeyi düşünmüyoruz." dedi.