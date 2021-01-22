KTM, Oliveira'nın KTM fabrika sürücüsü olarak ilk fotoğraflarını yayınladı

Oliveira, 2019 yılında MotoGP'ye katıldı ve o günden bu yana Tech3 KTM uydu takımının bir parçasıydı.

Pol Espargaro'nun geçen sezon öncesinde KTM'den Honda'ya geçme kararı almasının ardından Avusturyalı üretici, fabrika takımı için Oliveira ile anlaşmıştı.

Portekizli sürücü, ilk MotoGP zaferini geçen yılki Steiermark GP'de aldı ve Kasım ayında Portekiz'deki yarışı domine ederek kazandı.

Ayrıca KTM fabrika takımı da Brad Binder'le Çek GP'yi kazanmayı başardı.

KTM, 2021 motosikletini resmi olarak ne zaman tanıtacağını açıklamadı. Ancak bugün hem Oliveira hem de Binder'in yeni sezona dair ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Tech3 KTM yeni sezonda Danilo Petrucci ve Iker Lecuona kadrosuyla mücadele edecek.