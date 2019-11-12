KTM: “Oliveira’nın 2020 hakkında sızlanması hiç hoş değildi”

KTM’in Johann Zarco’nun fabrika takımındaki yerine Moto2 sürücüsü Brad Binder’i getirmeye karar vermesinin ardından Oliveira, Phillip Island’da yaptığı açıklamada bu kararın kendisini değersiz hissettirdiğini söylemişti.

KTM ise Oliveira’ya Misano hafta sonunda fabrika takımı koltuğunun teklif edildiğini ve Portekizli sürücünün bunu istemediğini açıklamıştı.

Phillip Island yarışına gelmeyen Beirer, Oliveira’nın yorumlarına şaşırdığını itiraf etti.

Motorsport.com’a konuşan Beirer, “Miguel’in Avustralya’da birden mikrofonlara KTM’in kendisini görmezden geldiğini ve ona güvenmediğimize dair sözler sarf etmesi benim için en şaşırtıcı şeylerden biriydi. Şoke oldum!”

“Fabrika takımına katılması için ona bir teklif yapmıştık ve bence Tech 3’te kalarak iyi bir karar verdi, çünkü orada hiçbir dezavantajı olmayacak.”

“Ancak medyaya yaptığı açıklamalar adil değil. Onunla konuştuk ve Misano’daki konuşmaları iyi hatırlıyor.”

“Evde otururken bu sözleri duymaktan hiç hoşnut olmadım. Çünkü Misano’daki toplantının arkasındaki sebep, bu durumun yaşanmasını önlemekti.”

“Şimdi sorun çözüldü, buna bir çizgi çektik.” ifadelerini kullandı.

Oliveira, genç Brad Binder’in yerine takımın test sürücüsü Mika Kallio gibi birinin fabrika takımına katılmasını beklediğini işaret etmiş, ancak Beirer hiçbir sürücünün isminin Misano’daki toplantıda geçmediğini belirtti.

Beirer, “Oliveira mutluydu, biz de mutluyduk. Sonra Herve’ye (Poncharal, Tech 3 takım patronu) gitti ve takımda kalacağını doğruladı.”

“Her şey açıktı. Fabrika takımımız için ikinci bir sürücü bulmamız gerektiği açıktı. Ancak değerlendirilen isimlerle beraber tekrar gidip Miguel’e ‘takıma katılmak isteyip istemediğini’ soramayız.” dedi.

MotoGP’de çaylak sezonunu geçiren Oliveira, omzundan bir operasyon geçirdi ve Phillip Island ile Sepang yarışlarını kaçırdı.

Geçtiğimiz pazar günü operasyon geçiren Oliveira, sezonun son yarışında yerini 2020’de takım arkadaşı olacağı Iker Lecuona’ya bırakacak.

Beirer, Oliveira’nın Şubat ayında Sepang’daki 2020 sezon öncesi testlerine yetişmesini beklediklerini söyledi.

“Bu bizim için zor bir karardı. Şu anda zaten baskı altındayız ve işler çok iyi gitmiyor.”

“Ancak Miguel’in Sepang testine kadar hazır olmasına ihtiyacımız var. Böylece Sepang testini tehlikeye atmamış oluruz.”