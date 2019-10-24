KTM, neden Oliveira’nın fabrika takımına geçmediğini açıkladı

Gelecek sene Tech 3 ile MotoGP’ye adım atması beklenen Moto2 sürücüsü Brad Binder’in, Zarco’nun normalden erken şekilde takımdan ayrılmasıyla fabrika KTM takımında yarışacağı açıklandı. Bir başka Moto2 sürücüsü Iker Lecuona’nın da Tech 3’e geçeceği açıklandı.

Bu gelişme üzerine Oliveira, fabrika KTM koltuğuna “layık olmadığını” hissettiğini söyledi. Ancak Leitner, Oliveira’nın geçiş yapmak istemediğini söyledi.

MotoGP.com’a konuşan Leitner, “Johann’ın normalden erken şekilde sezon ortasında ayrılmak istemesi çok kötü bir andı.”

“Bu duruma gelmeye zorlandık ve bir şey çok açık. Johann’ın yerini alması için ilk olarak Miguel’e teklif götürdük.”

“Takıma gelme şansı vardı ve onun cevabı da net şekilde şu anki takımında kalmaktı. Orada mutlu.” dedi.

Tech 3 takım patronu Herve Poncharal da Leitner’in Oliveira hakkındaki iddialarını destekledi.

Poncharal, “Misano’da bana, fabrika KTM yönetiminin Miguel Oliveira ile toplantı yaptığı ve Oliveira’ya, ‘Zarco’nun yerine birini getirirsek buna hazır mısın?’ dedikleri söylendi.”

“Bana Misano’da, Miguel’in ‘Eğer aynı teknik desteği alacaksam Tech 3’te kalmak isterim’ dediğini söylediler. Bu onun kendi seçimi.”

“Gelecek sene KTM, bütün sürücülerinin aynı versiyon motosiklet ile yarışacağını belirtti. Yani bu her şeyden daha insani bir ortam ve Miguel takımda iyi hissediyor.”

“Miguel, ekip şefi Guy Coulon’a çok güveniyor. Yani bana göre, bu net bir karardı. Ancak inanın bana, Red Bull KTM %200 Miguel’in arkasında.”

“Onu seviyorlar, ona güveniyorlar. Moto3 ve Moto2’den beridir onunla beraberler ve Miguel’in kariyerine zarar vermek için hiçbir sebepleri yok.” ifadelerini kullandı.