MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

KTM, neden Oliveira’nın fabrika takımına geçmediğini açıkladı

paylaşım
yorumlar
KTM, neden Oliveira’nın fabrika takımına geçmediğini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Eki 2019 15:15

KTM patronu Mike Leitner, Johann Zarco’dan boşalan fabrika motosikletini Miguel Oliveira’ya teklif ettiklerini, ancak Portekizli sürücünün "net bir şekilde" Tech 3’te kalmak istediğini söyledi.

Gelecek sene Tech 3 ile MotoGP’ye adım atması beklenen Moto2 sürücüsü Brad Binder’in, Zarco’nun normalden erken şekilde takımdan ayrılmasıyla fabrika KTM takımında yarışacağı açıklandı. Bir başka Moto2 sürücüsü Iker Lecuona’nın da Tech 3’e geçeceği açıklandı.

Bu gelişme üzerine Oliveira, fabrika KTM koltuğuna “layık olmadığını” hissettiğini söyledi. Ancak Leitner, Oliveira’nın geçiş yapmak istemediğini söyledi.

MotoGP.com’a konuşan Leitner, “Johann’ın normalden erken şekilde sezon ortasında ayrılmak istemesi çok kötü bir andı.”

“Bu duruma gelmeye zorlandık ve bir şey çok açık. Johann’ın yerini alması için ilk olarak Miguel’e teklif götürdük.”

“Takıma gelme şansı vardı ve onun cevabı da net şekilde şu anki takımında kalmaktı. Orada mutlu.” dedi.

 

Tech 3 takım patronu Herve Poncharal da Leitner’in Oliveira hakkındaki iddialarını destekledi.

Poncharal, “Misano’da bana, fabrika KTM yönetiminin Miguel Oliveira ile toplantı yaptığı ve Oliveira’ya, ‘Zarco’nun yerine birini getirirsek buna hazır mısın?’ dedikleri söylendi.”

“Bana Misano’da, Miguel’in ‘Eğer aynı teknik desteği alacaksam Tech 3’te kalmak isterim’ dediğini söylediler. Bu onun kendi seçimi.”

“Gelecek sene KTM, bütün sürücülerinin aynı versiyon motosiklet ile yarışacağını belirtti. Yani bu her şeyden daha insani bir ortam ve Miguel takımda iyi hissediyor.”

“Miguel, ekip şefi Guy Coulon’a çok güveniyor. Yani bana göre, bu net bir karardı. Ancak inanın bana,  Red Bull KTM %200 Miguel’in arkasında.”

“Onu seviyorlar, ona güveniyorlar. Moto3 ve Moto2’den beridir onunla beraberler ve Miguel’in kariyerine zarar vermek için hiçbir sebepleri yok.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Zarco'nun minimum hedefi ilk on

Önceki haber

Zarco'nun minimum hedefi ilk on

Sonraki haber

Avustralya MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Quartararo kaza yaptı

Avustralya MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Quartararo kaza yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Miguel Oliveira
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Tech 3
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.