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MotoGP / Son dakika

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

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KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 06:07

KTM, 2020 sezonunun sonunda, sonuç esaslı taviz hakkını kaybetse bile, MotoGP'deki motorlarını geliştirme şansına sahip olacak.

Taviz sistemi, MotoGP'deki yeni üreticilerin ve daha az başarıya sahip üreticilerin sezon boyunca motorlarını geliştirmesine olanak sağlarken, tavizi olmayan üreticiler ise (Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki) motorlarını mühürlüyor ve sezon başındaki yarışta bu motorları kullanmaya başlayabiliyor.

Ancak bu sene koronavirüs krizinin getirdiği bütçe koruma önlemleri, motor üreticilerinin tamamı gelişimi durdurmak zorunda kaldı.

Gelecek sene, seride bulunan altı üreticinin tamamı 2021 sezonuna 2020 motorları ile başlayacak, taviz hakkına sahip olan üreticiler ise gelişime bu tarihten sonra devam edecek.

Verilen tavizler aynı zamanda üreticinin sezon boyunca yarış sürücüleri ile test yapmasına ve daha çok motor ile sezona başlamasını kapsamakta. Bu nedenle KTM ve Aprilia, 2020'deki kısa sezonda 7 motorsa sahip olurken diğer üreticiler ise sadece 5 motora sahipler.

Brad Binder'ın Çek Grand Prix'sinde markanın ilk yarış galibiyetini almasıyla beraber KTM, bu haklarını kaybetmekten sadece iki taviz puanı uzaklıkta.

Pol Espargaro'nun 2018'de ıslak zemindeki Valencia Grand Prix'sinde aldığı sonuç ile beraber bir KTM sürücüsünün bu sezon Avusturyalı marka adına ikincilik alması, gelecek sene için taviz haklarını kaybetmesine neden olacak.

Eğer durum böyle olursa, Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre geçen hafta Perşembe günü yapılan Üreticiler Birliği toplantısında KTM'e motorlarını onaylatmadan çıkarmalarına ve 2021'in ilk yarışı öncesinde dondurulacak motorlarını geliştirme hakkı verildi.

Bu karar, bir sonraki Grand Prix Komisyonu'nda onaylanacak.

KTM, Binder'ın geçtiğimiz hafta sonu yapılan Avusturya Grand Prix'sinde aldığı dördüncülük ile beraber markalar şampiyonasında üçüncü sırada ve lider Yamaha'nın 24 puan gerisinde bulunuyor.

Geçen hafta Motorsport.com'un topladığı bilgilere göre Yamaha, motorlarındaki vana sisteminde bulunan bir sorun nedeniyle MSMA'ya motorlarının mührünü açma talebinde bulundu. 

Yamaha, Franco Morbidelli ve Valentino Rossi'nin, Jerez'de yapılan iki yarışta yaşanılan mekanik sorunlar sebebiyle, bir tanesini geri çekmek zorunda kalırken aynı şekilde Maverick Vinales'in güç ünitesi de geri çektirildi.

Motorsport.com, Yamaha'nın motorlarının gücünü kıstığı bilgisine erişti, bu bilgi ise Cuma günü Rossi tarafından onay aldı - ancak Vinales ve Quartararo bu bilgiyi reddetti. 

 
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Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

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