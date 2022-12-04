KTM: "Moto2'deki harika yetenekleri, çok erken MotoGP'ye yükselttik"

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Avusturyalı takım, yıllardır MotoGP'ye çok yetenekli genç isimleri çıkarmasıyla ünlendi.

2022'de Brad Binder ve Miguel Oliveira KTM'nin fabrika takımında yarışmışlardı. Her iki sürücü, alt serilerden itibaren KTM desteğiyle yükseldi. Diğer taraftan Tech3 KTM uydu takımında ise yine KTM ile yükselen çaylak isimler Remy Gardner ve Raul Fernandez vardı. Gardner bir önceki sene Moto2 şampiyonu olurken, Fernandez ikincisi olmuştu.

Bu iki isimden birisi, yine KTM ile MotoGP'ye yükselen Iker Lecuona'nın Tech3'teki yerini aldı. Lecuona, 2020'de Tech3 ile MotoGP'ye girerken, yerini kaybedince 2022'de Honda ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçiş yaptı. Son olarak ise Gardner, yeteri kadar profesyonel olmadığı gerekçesiyle 2022 sonrasında KTM'den gönderildi.

Gardner, Yamaha ile Superbike'ta mücadele etmeye hazırlanırken Fernandez ise Tech3'teki yerini Moto2 şampiyonu Augusto Fernandez alacağı için RNF Aprilia'ya geçiş yapacak.

Augosto Fernandez, tek bir senelik anlaşmaya sahip olacağı ve şimdiden Moto2'deki takım arkadaşı ve 2021 Moto3 şampiyonu Pedro Acosto'nın 2024'te KTM ile MotoGP'ye geçme anlaşması olduğu için şimdiden baskı altında olacak.

Diğer KTM sürücüleri Binder ve takıma yeni katılacak Jack Miller ve Tech3'e geçecek Pol Espargaro'nun 2024 sonuna kadar anlaşmaları bulunacak.

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Motorsport.com'a özel konuşan Beirer, Augusto Fernandez'i uzun vadeli düşündüklerini, geçmişte diğer gençleri MotoGP'ye çıkarma konusunda çok aceleci davrandıklarını kabul etti.

Beirer, "MotoGP'ye geçiyorsanız, baskı altında olursunuz. Ancak şu anda Pedro'nun bir sonraki sene ne yapacağını ve MotoGP'ye geçişe hazır olup olmayacağını konuşmak istemiyoruz."

"Ve şahsen, geçtiğimiz senelerde birçok harika Moto2 sürücüsünü çok hızlı bir şekilde MotoGP'ye geçiş konusunda zorladığımızı düşünüyorum."

"Yani Moto2'de ikinci bir harika sezon, bazı sürücülere zarar vermez. Marc Marquez bile orada iki sezon geçirdi."

"Yükseliş açısından bazı şeyler çok hızlı oldu. Bu isimler Rookies Cup, Moto3, Moto2 sınıflarından çok hızlı geçtiler ancak MotoGP ayrı bir dünya."

"Bu sefer hedefimiz, bir sene sonra Augusto'yu değiştirmemek. Pedro'nun sakin bir şekilde kalmasını ve gelecekteki yetenek olarak gelişmesini istiyoruz."

"O, gelecekte padoğun pırlantası olacak. Bu açık. Bu yüzden onu MotoGP'ye sokma konusunda acele etmemeliyiz." dedi.

2022'de Moto2'de çaylak sezonunu geçiren Acosta, 3 kez kazanmayı başarmıştı. Acosta'nın geçen hafta KTM'nin MotoGP motosikletini test etmesi planlanıyordu ancak bu plan, kötü hava şartları nedeniyle ertelendi.